«Банкет должен продолжаться за счёт Путина» – Портников облизывается на украденные российские активы

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Даже если американцы передадут Украине замороженные активы РФ, это не повлияет на боеспособность русских, просто война будет с обеих сторон финансироваться российскими деньгами.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, нужно усиливать санкции, потому что это уменьшает экономические возможности РФ относительно милитаризации собственной экономики, конечно, Путина нужно штрафовать за продолжение войны. Если мы считаем, что Путин выбрал войну на истощение в качестве главного направления борьбы с нашим государством, то мы должны помнить, что он истощает собственные ресурсы и хочет истощать западные ресурсы и украинские ресурсы. Я считаю, что весь банкет должен быть за счёт Путина, что мы должны воевать российскими деньгами, и Россия должна воевать российскими деньгами. Тогда это бы, по крайней мере, было честно, и Россия понимала, что она каждый год войны тратит по 50-60, по 100 миллиардов долларов.

Я понимаю, что у них это экзистенциальный конфликт, что вопрос уничтожения Украины – это вопрос выживания самой Российской империи, поэтому они готовы заплатить любую цену. Однако любая цена должна измеряться в миллиардах долларов в любом случае», – заявил Портников.