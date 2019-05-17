Банкета после инаугурации не будет, а на работу Зеленский пойдет пешком – СМИ

17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, запланированная на 20 мая, будет разбита на три условных этапа.

Об этом сообщает киевское издание «Страна» со ссылкой на свои источники в Команде Зе.

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Первый этап инаугурации — присяга и утверждение в Верховной Раде.

После этого, на втором этапе начнется череда дипломатических встреч с международными и титулованными гостями в Мариинском дворце.

И уже на третьем этапе президент Зеленский прямо из Мариинского парка переместится к себе на рабочее место на Банковую.

Светской вечеринки, которую обычно устраивают для бомонда вступившие в должность президенты, не будет, сообщил источник.

Советник Зеленского Дмитрий Разумков подтвердил эту информацию. «Зеленский отправится в рабочий кабинет. И сразу после официального торжества и протокольных встреч приступит к обязанностям. В стране война, ему не до банкета», — сказал Дмитрий Разумков.

И уточнил, что в ближайшие дни переезд в новый офис не планируется.

По информации издания, решение отказаться от вечерних празднований обусловлено сжатыми сроками, оставленными на подготовку, сложностью с арендой помещения, а также неясностью в списке гостей, которых нужно и можно пригласить на мероприятие подобного статуса.

«Одного не пригласишь — обидится. Второго позовешь — начнут судачить. Третий не явится демонстративно. Четвертый банально не долетит (не доедет, потому что рабочий день)», — рассказывает источник издания.

Другой источник говорит, что одной из возможных фишек станет то, что Зеленский с инаугурации отправится на работу пешком.