Банки ЕС заработали на арестованных российских ЗВР, но с Украиной не поделились

Елена Острякова.  
29.09.2023 23:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Россия, Санкции, Украина


Европейские банки зарабатывают на конфискованных российских ЗВР, но не делятся с Украиной

Об этом в интервью ютуб-каналу «Укрлайф» заявил беглый либеральный экономист Владислав Иноземцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские банки зарабатывают на конфискованных российских ЗВР, но не делятся с Украиной Об этом...

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«Это высшая мера цинизма, то, что происходит в Европе. На активах Центробанка заработано по минимальным оценкам 14 млрд долларов, из которых Украине от щедрости бельгийского правительства перепало 98 млн евро налогов с банковской прибыли. Если это не пощечина, то не знаю что», – сказал Иноземцев.

Он пояснил, что, когда ЦБ РФ размещал 300 млрд евро, ставки и Европейского центрального банка, и ФРС были максимум 0,7% .

«С тех пор ставки и в зоне доллара, и в зоне евро стали драматически расти. Сейчас американские ценные бумаги растут в год на 4,6%, а германские больше 3%. Это совершенно другие цифры.

Предположим, что банки даже не стали вкладывать деньги в текущие кредиты. Фактически деньги растворены сейчас в банковском балансе. Они арестованы, но никто не мешает банкам ими пользоваться.

При самом осторожном варианте их инвестирования 3-3,5% они могут иметь. Прошло 1,5 года войны, это значит, что на них заработано минимум 5% от суммы. Это 15-16 млрд долларов. Они обогатили западную банковскую систему», – сказал Иноземцев.

Он отметил, что, когда деньги после снятия санкций будут возвращены России (а Запад от этого не отказывается), то начисления на них составят стартовые 0,7%.

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