Банки ежегодно грабят Украину на сотни миллиардов – экс-министр

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Киевское руководство, наплевав на войну и кризис, ежегодно выделяет огромную часть бюджета на уплату долгов, потому что большая часть этих средств попадает к ним в карман.

Об этом на канале «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях войны планировать шестьсот миллиардов на погашение долгов, я вообще этого не понимаю. У нас есть первоочередные потребности, мы воюем, у нас война за существование государства. И в этот момент шестьсот миллиардов гривен мы выплачиваем в виде различных долгов. Что, долги не могут подождать? Война – это законный форс-мажор. Если мы объявляем дефолт, и говорим, что все долги после войны, о это не будет воспринято как нежелание, жест неуважения, и так далее», – сказал Рева.

Он подчеркнул, что украинское руководство ни за что не пойдёт на реструктуризацию долга.

«В апреле 2022 года министр финансов Канады сказала, что западные союзники готовы рассмотреть вопрос реструктуризации или списания части внешнего долга Украины, учитывая ситуацию, которая складывается. То же самое сказала и пресс-секретарь Белого дома. Но точку поставил наш министр финансов, господин Марченко, который даже не слушал условий, а сразу сказал, что это не надо. Потому что если вы посмотрите структуру наших долгов, то долги перед внешними партнёрами – это примерно 10% от всех долгов. А остальные мы должны банкам Украины», – подытожил экс-министр.