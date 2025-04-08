Банкир-либерал расхотел на Запад, но боится повторить судьбу Гайдара

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Многие бизнесмены, сбежавшие из России после начала СВО, получили на Западе «огромный удар по личности».

Об этом президент «Альфа-банка» Олег Сысуев заявил в интервью ютуб-каналу «Форбс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сам он остался, несмотря на то, что находится в оппозиции к российским властям.

«Главное это чувство востребованности. Если бы я уехал, я бы не был востребован. Я сейчас вижу, что происходит со многими моими знакомыми, в том числе, хорошо известными за рубежом. Это очень серьезный удар по личности, когда нет чувства востребованности. Я думаю, Гайдар, насколько я его знал, так рано от нас ушел, потому что перестал быть востребованным. Это стало причиной того, что потом очень много чего наслоилось, в том числе, и в личной жизни, его поведении и так далее», – сказал Сысуев.

При этом он признался, что советует своим молодым сотрудникам уезжать, если они чувствуют себя конкурентоспособными.