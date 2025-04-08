Банкир: Трамп выведет из-под санкций «Россельхозбанк» и «Аэрофлот» – исключительно ради своих амбиций

Елена Острякова.  
08.04.2025 18:43
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сельское хозяйство, Спецоперация, США, Украина


Президент США Дональд Трамп может отменить часть антироссийских санкций против банков ради заключения «черноморской сделки».

Об этом президент «Альфа-банка» Олег Сысуев заявил в интервью ютуб-каналу «Форбс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп может отменить часть антироссийских санкций против банков ради заключения «черноморской...

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«Я не ожидаю масштабного или всеобъемлющего смягчения или отмены санкций, но какие-то направления и возможности мы будем наблюдать буквально в ближайшее время. Потому что нынешнему амбициозному президенту США нужно показать результат, и он будет просто из кожи вон лезть, чтобы какой-то результат показать и потом сказать, что если бы он был президентом, Кеннеди бы не убили. Если заключат зерновую сделку, он скажет: я накормил всех», – сказал Сысуев.

Он прогнозирует, что США в первую очередь выведут из-под санкций «Россельхозбанк» и «Аэрофлот».

«Это будет в секторах, которые напрямую являются гуманитарными. Продукция агропромышленного комплекса. Если простые люди летают на самолетах, тем более, не россияне, чтобы они не испытывали бы больших проблем. С точки зрения отмены санкций против финансовых институтов, в том числе, «Алфа-банка», у нас таких разговоров победных нет», – сказал Сысуев.

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