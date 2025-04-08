Банкир: Трамп выведет из-под санкций «Россельхозбанк» и «Аэрофлот» – исключительно ради своих амбиций

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Президент США Дональд Трамп может отменить часть антироссийских санкций против банков ради заключения «черноморской сделки».

Об этом президент «Альфа-банка» Олег Сысуев заявил в интервью ютуб-каналу «Форбс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не ожидаю масштабного или всеобъемлющего смягчения или отмены санкций, но какие-то направления и возможности мы будем наблюдать буквально в ближайшее время. Потому что нынешнему амбициозному президенту США нужно показать результат, и он будет просто из кожи вон лезть, чтобы какой-то результат показать и потом сказать, что если бы он был президентом, Кеннеди бы не убили. Если заключат зерновую сделку, он скажет: я накормил всех», – сказал Сысуев.

Он прогнозирует, что США в первую очередь выведут из-под санкций «Россельхозбанк» и «Аэрофлот».