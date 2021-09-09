Банкир: Украина превращается в центр отмывания денег – с неминуемыми последствиями

Принятый Верховной радой закон «О виртуальных активах», который легализует в стране рассчеты в криптовалюте, превращает Украину в мировой центр отмывания денег.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, положения закона позволяют легализовать любую сумму, указав, что она была получена после вывода криптовалюты, и уплатив 5%-й налог.

«Украина может сейчас стать центром отмывания денег. Потому что – что он (закон) говорит? Там налог планируется на уровне 5%. Вы можете легализовать любую сумму, которую захочется, и сможете это делать в будущем. Он определяет, что вы можете в любой криптовалюте, потому что есть биткоин, там есть биржа, есть квотирование, есть что угодно – и вы можете хоть как-то отслеживать.

А он говорит – ты можешь прийти в любую контору, которая будет иметь лицензию, и в этой конторе получить справку, что ты вчера продал за миллион то, что позавчера купил за пять гривен. И это будет в любой валюте. Условно говоря, эта контора может выпустить свою криптовалюту или криптовалюту может выпустить любой из нас. Если биткоин торгуется, есть биржа, есть квотирование, и ты не можешь сказать: «Я вчера купил биткоин по пять гривен», – нет, потому что он вчера стоил 50 тысяч долларов.

А с любой другой валютой по курсу, который определяет сам человек-декларант, вы можете определить любой курс, придумать каждый свою валюту и потом отмывать деньги. Я думаю, что пройдут два-три года, к нам потянутся современные Пабло Эскобары (Пабло Эскобар – колумбийский наркобарон и террорист, – авт.) и потом к нам придет FATF (организация, которая занимается противодействием отмыванию преступных доходов, – авт.) и внесет Украину в «черный список», – заявил Фурса.