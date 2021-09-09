Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
09.09.2021 19:54 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы
Просмотров:

Банкир: Украина превращается в центр отмывания денег – с неминуемыми последствиями

Новости УкраиныПринятый Верховной радой закон «О виртуальных активах», который легализует в стране рассчеты в криптовалюте,...

Принятый Верховной радой закон «О виртуальных активах», который легализует в стране рассчеты в криптовалюте, превращает Украину в мировой центр отмывания денег.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению эксперта, положения закона позволяют легализовать любую сумму, указав, что она была получена после вывода криптовалюты, и уплатив 5%-й налог.

«Украина может сейчас стать центром отмывания денег. Потому что – что он (закон) говорит? Там налог планируется на уровне 5%. Вы можете легализовать любую сумму, которую захочется, и сможете это делать в будущем. Он определяет, что вы можете в любой криптовалюте, потому что есть биткоин, там есть биржа, есть квотирование, есть что угодно – и вы можете хоть как-то отслеживать.

А он говорит – ты можешь прийти в любую контору, которая будет иметь лицензию, и в этой конторе получить справку, что ты вчера продал за миллион то, что позавчера купил за пять гривен. И это будет в любой валюте. Условно говоря, эта контора может выпустить свою криптовалюту или криптовалюту может выпустить любой из нас. Если биткоин торгуется, есть биржа, есть квотирование, и ты не можешь сказать: «Я вчера купил биткоин по пять гривен», – нет, потому что он вчера стоил 50 тысяч долларов.

А с любой другой валютой по курсу, который определяет сам человек-декларант, вы можете определить любой курс, придумать каждый свою валюту и потом отмывать деньги. Я думаю, что пройдут два-три года, к нам потянутся современные Пабло Эскобары (Пабло Эскобар – колумбийский наркобарон и террорист, – авт.) и потом к нам придет FATF (организация, которая занимается противодействием отмыванию преступных доходов, – авт.) и внесет Украину в «черный список», – заявил Фурса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть