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Есть разные мнения относительно дислокации киевского руководства, тем не менее, вопрос, почему улица Банковая в Киеве до сих пор целая, остаётся открытым.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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