«Банковая должна быть натёрта нашими ракетами» – российский военкор
Есть разные мнения относительно дислокации киевского руководства, тем не менее, вопрос, почему улица Банковая в Киеве до сих пор целая, остаётся открытым.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему не наносим удары по правительственному кварталу Украины? Хрен его знает. Я даже не знаю, чего мы туда не шарахнем. Кто-то говорит, что они глубоко в подвале – зачем эту улицу Банковую громить, кто-то говорит, что они не там.
Да это место должно быть натёртое ракетами, мне так кажется, но не знаю. По Кремлю-то они пускали коптеры, даже там по куполу ударили. Чего нам не ударить? Не знаю, тут Владимир Владимирович сказал, значит, все выполняют», – предположил Сладков.
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