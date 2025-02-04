Банковая готовится свалить всю вину на украинских военных – Арестович

Анатолий Лапин.  
04.02.2025 14:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


У киевского режима есть план, кого объявить виновным в военных поражениях.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У киевского режима есть план, кого объявить виновным в военных поражениях. Об этом в...

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«Президенту хочется цветов и аплодисментов, а всю ответственность ему хочется на кого-то другого. Увидите, таков был замысел с самого начала. Все будет свалено на военных, это решение было принято в марте 22-го года. Сырский – балбес, не понимает, когда он соглашался на должность Главкома, что он нужен там как козел отпущения.

Все покровски, авдеевки и так далее свалят на военных, они не понимают, что будут не героями, а на них свалят все самое худшее, всю ответственность за проигранную войну. А они будут чистенькие, таков замысел, и расскажут, что ну так получилось, смотрите мы им доверили самое важное в стране, а они что? А они все потеряли. Вот и все», – заявил Арестович.

 

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