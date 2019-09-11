Банковская система Приднестровья может стать полностью суверенной

11.09.2019, Москва, Елена Острякова

Массовое закрытие счетов приднестровских предприятий в молдавских банках может привести к тому, что банковская система Приднестровья станет полностью независимой.

Об этом в эфире Первого Приднестровского телеканала заявил замминистра иностранных дел Александр Стецюк.

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«Мы поставим перед молдавской стороной вопрос: коль скоро работа наших предприятий и наша банковская система вызывают столько вопросов, может стоит рассмотреть вопрос суверенизирования нашей банковской системы. Нужно пригласить международных наблюдателей, представителей международных финансовых структур и создать условия для того, чтобы наша банковская система получила возможности для выхода на международные банковские рынки», – сказал Стецюк.

Приднестровские предприятия были вынуждены открывать счета в молдавских банках в 2011 году, когда Молдавия обратилась с жалобой в казначейство США. После этого американцы рекомендовали банкам перестать работать с Тирасполем. Это осложнило работу приднестровских предприятий, 30% экспортной продукции которых идет в страны Евросоюза.