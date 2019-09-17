Банковский кризис между Приднестровьем и Молдовой начал разрешаться

17.09.2019, Москва, Елена Острякова

Представители Нацбанка Молдовы проявили готовность разрешить проблему закрытия счетов приднестровских предприятий в молдавских банках в ходе переговоров рабочих подгрупп, состоявшихся в Тирасполе.

Об этом в эфире Первого Приднестровского телеканала заявил заместитель министра иностранных дел ПМР Александр Стецюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представитель Нацбанка Молдовы нас услышал. Даже было сказано, что при подаче документов можно ссылаться на эти переговоры и вывод о том, что приднестровские предприятия не представляют никакой угрозы для банковского сектора Республики Молдова», – сказал Стецюк.

По его словам, в ходе переговоров выяснилось, что инициатива с закрытием счетов исходила не от Нацбанка Молдовы, а от коммерческих банков с зарубежным капиталом.

«Мы услышали, что со стороны молдавского регулятора конкретных претензий нет. Возникают вопросы со стороны коммерческих банков. Выяснилось, что в Молдове нет ни одного банка с молдавским капиталом. Все банки принадлежат зарубежным странам», – сказал Стецюк.

Напомним, что были закрыты валютные счета 25 приднестровских предприятий под формальным предлогом того, что они якобы финансируют терроризм. При этом неофициально в банках заявляли, что инициатива с закрытием властей исходит от молдавских властей.