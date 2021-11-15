Барабанщиков попал под стражу из-за опасений Беглова о раскрытии правды

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу экс-главу Управления социального питания Алексея Барабанщикова. Вынесение решения состоялось без предъявления доказательств вины бывшего руководителя УСП.

В понедельник, 15 ноября, Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу экс-главе УСП Алексею Барабанщикову в виде заключения под стражу до 9 января 2022 года. Вынесения решения состоялось в отсутствии доказательств вины подозреваемого.

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Напомним, что Барабанщиков проходит подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба». Из материалов дела следует, что фигуранты совместно с иными лицами, в том числе сотрудниками АО «Комбинат социального питания Красносельского района», действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили действия, обеспечивающие победу организации в конкурсах с наиболее выгодными условиями и наименьшим снижением начальной цены контракта.

В медиасообществе предполагают, что давление на экс-главу УСП оказывается из-за его деятельности на посту организации и контролируется губернатором Петербурга Александром Бегловым. Как руководитель Управления социального питания, Барабанщиков проводил проверки городских комбинатов питания на предмет соблюдения стандартов качества питания. Уголовное преследование в отношении Барабанщикова началось после интервью, которое экс-чиновник дал «Деловому Петербургу». В нем бывший глава УСП указал на коррумпированность рынка социального питания Северной столицы. Поскольку эта сфера контролируется Смольным и лично Бегловым, эксперты видят в этом опасения градоначальника в потере влияния на рынок с годовым оборотом в 15 миллиардов рублей.