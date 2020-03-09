«Барацьба працягваецца!» – змагары дерусифицировали латинизированных красноармейцев

09.03.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские националисты готовы вытравить русский язык даже на латинице. В городе Браслове «неравнодушный гражданин» добился того, что местные власти вынесли выговор коммунальщикам за то, что они написали на табличках английскую транслитерацию русских названий улиц.

Об этом сообщает националистическое оппозиционное издание «Наша Нива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ответе, под которым стояла подпись заместителя председателя райисполкома Георгия Бушунова, сообщается, что коммунальщики Браслава получили выговор. Директору коммунального предприятия указали на недостаточный контроль за работой подопечных.

Отметим, в Белоруссии два равноправных государственных языка – русский и белорусский.

В начале в марте в Минске националист устроил скандал в одном из спортивных клубов из-за того, что работавшая там гражданка России не смогла обслужить его на белорусском.

В феврале националистически настроенная молодежь Минска устроила издевательский флешмоб в кофейне при кондитерской фабрике «Коммунарка» после того, как один из них написал в соцсети, будто его в грубой форме отказались обслужить по-белорусски. Позже выяснилось, что молодой человек приврал.

В январе националисты довели до увольнения и оштрафовали через суд белорусскую айтишницу, которая нелестно отозвалась в соцсети о белорусском языке.

Кроме того, общественность требовала отменить в маршрутных такси Минска показ видеороликов на русском языке.

В августе 2019 года белорусские националисты начали травлю гражданина, выступившего против размещения провокационного плаката в метро Минска.

А в мае белорусский художник-оппозиционер Алесь Пушкин подал в прокуратуру города Крупки жалобу на сотрудника магазина «Евроопт» Павла Чиркова, который отказался с ним разговаривать на белорусском языке.

Также белорусские националисты пытались добиться замены русскоязычных вывесок в городе Браслав. И только принципиальная позиция активиста Артема Агафонова помешала им навязать это решение местным властям.

Националисты устраивали акцию по белорусизации общественного транспорта в Орше. Они требовали, чтобы названия остановок и расписания движения перевели на мову. Однако в этом городе районные власти также выступили на стороне русскоязычного большинства.

В Гродно «мовнюки» подняли скандал из-за отсутствия информации на белорусском языке на сайте облисполкома, а в Слониме заставили продублировать на белорусском языке надпись на мурале с изображением местного театра.