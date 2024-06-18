Баранец: Через два года народ и армия спросят – «Кто назначил Белоусова?!»

Среди руководства Минобороны будет три-четыре зама в погонах и один ответственный за пиар.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что появятся замминистра в погонах. Хотя бы три-четыре человека, но будут. Например, есть замминистра, который всё время рулил боевой подготовкой – Евкуров. Думаю, что он может остаться. Возможно, среди новых заместителей появятся люди, которые повоевали, командовали группировками. Но полностью отряд заместителей превращать в «пиджаков» – это недопустимо. До чего доходит: ой, какой же интересненький министр обороны, какой же чистенький, умненький, интеллигент и в церковь ходит. Не об этом будет армия спрашивать через два года с Белоусова. Как бы армия и общественность снова не задавали вопрос, а кто назначал? Это в России очень модно», – указал Баранец.

На недавней встрече военкоров спикер Минобороны Игорь Конашенков не сидел с ними за общим столом. По словам Баранца, судьбу Конашенкова определит министр, но все зависит от задач.

«Я запомнил слова, высказанные в адрес Шойгу – надо меньше заниматься пиаром. А если вы созвали военных корреспондентов, вы зачем их созвали? Чтобы воды сельтерской попить и пряничек дать в зубы военкорам? Наверное, вы думали о том, как поставить уже при новом министре обороны пиар. Вот так получается. Белоусов все-таки понял, что пиар армии нужен, и отряд военных корреспондентов – его ударный отряд. Потому что от него зависит, как мы будем показывать работу «белоусовой» армии, будем ли мы говорить беспощадную правду, в том числе и в лицо Белоусову. Он же говорит, не надо стесняться говорить правду. А какую красивую фразу он бросил, она его мемом сделала: ошибаться можно, а врать нельзя. Вот мы посмотрим, будет ли Министерство обороны врать при новом министре обороны», – заключил Баранец.