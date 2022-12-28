Баранец допустил ещё одну волну мобилизации

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Учитывая перевес в вооружении, России нет необходимости, как Украине, проводить несколько волн мобилизации, однако численный паритет всё же выровнять необходимо.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю о том, чтобы, в конце концов, на поле боя появился баланс в живой силе в отношении с противником. Сегодня надо говорить, что, несмотря, на нашу частичную мобилизацию, всё-таки, превосходство противника в живой силе было и остаётся», – сообщил Баранец и добавил, что не исключает ещё одну волну мобилизации.

«Сколько нам надо под ружьём иметь солдат, чтобы противостоять и победить Украину?», – уточнил ведущий.

«Давайте заглянем в справочник имени Владимира Кокаиновича Зеленского. Он сказал, что у него под ружьём 700 тысяч и ещё запросто выкатит до миллиона. Однажды он проговорился, если надо, мы выкатим и 3 миллиона. Они провели 5 или 6 мобилизаций, и сейчас начинают уже вручать в зубы жителям Херсона, которые там остались под их контролем, в церквях, в магазинах, спортзалах, погребах и так далее – повестки. Поскольку мы имеем преимущество по ряду вооружений, думаю, что нам не надо сразу выкатывать на поле боя, как украинцам, 700 или миллион. Я думаю, что нам для уверенных действий на поле боя сегодня и 500 тысяч будет достаточно. Главное, чтобы они лавровым листом не были размазаны от Харькова до Херсона. Вот тут есть одна из стратегических задач нашей армии. Слава Богу, что генерал Суровикин (Командующий СВО – ред.) взял наконец-то операцию в свои твёрдые руки», – рассказал эксперт.