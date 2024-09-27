Баранец эмоционально потребовал «надавать по заднице» чиновникам в Минобороны за медлительность

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Современная война сильно зависит от количества и качества дронов, а российское Минобороны запаздывает с системной подготовкой подразделений.

Об этом на канале «Красная линия» заявил российский военный эксперт, полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Принято решение, будет у нас некий такой государственный кластер по подготовке беспилотной авиации. Сейчас Министерством обороны в каждой академии, в каждом военном училище вводится специальная наука, курс. В академии Жуковского – там вообще, чуть ли не факультет будет открываться. Это всё правильно. Но война не ждёт, пока мы откроем. Вы понимаете, это должно было быть вчера. И потому, надо честно признавать: мы проморгали, и надо как можно быстрее делать выводы. Потому что и сегодняшняя война, и завтрашняя – это с превалированием беспилотников», – сказал Баранец.

«Делать [БПЛА] в гаражах, каких-то подсобных сараях, народное, так сказать, это хорошо. А где его величество государство? Почему государство вовремя количество кальсон не поставило тому бойцу, который сегодня мерзнет где-то на Донетчине? У нас, у нас вообще парадокс получается – народная инициатива, благородная, я аплодирую, но она почему-то замещает государство. Замещает обязанности. И за это надо очень серьёзно по заднице бить. У нас много министров, которые ходили, ездили, докладывали Путину и так далее. Простой вопрос надо задать: «Если вы когда-то бахвалились, что у нас есть запасы для того, чтобы одеть 10-миллионную армию, где эти запасы?!». А сегодня мы расхлёбываем за поражение не на поле боя, в головах нашего и политического, и военного руководства, которое трудолюбиво издевалось над армией последние 30 лет, уничтожая подразделения, вузы и сокращая армию», – добавил полковник.