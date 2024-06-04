Баранец: Когда-то БПЛА перестанут падать на головы россиянам

Нужно понимать, что невозможно закрыть всё небо, и идеальных боевых действий против противника не бывает, однако от этого не легче жителям новых регионов РФ и приграничных областей, куда падают украинские беспилотники и ракеты.

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мы не способны на 100% закрыть небо от этих беспилотников, в мире и не существует такой ПВО, которая могла бы выполнять эту задачу на 100%. Что касается привыкания общества – привыкаем здесь мы, которым на голову пока ещё не падали беспилотники, у которых в доме не обрушивались целые подъезды. Это там где-то под Воронежем, Брянском, Белгородом… А когда начинает сыпаться, люди звонят и говорят уже по-другому. Не бывает такого дня, чтобы мне кто-то в эфире не позвонил из Белгорода или области и напористо, справедливо: «Когда же это закончится?»… Приходится говорить честно и прямо: да, мы что-то делаем, изобретаем, но всё это пока в движении. Народ, на голову которого падают ракеты, беспилотники и бомбы, конечно, психологически начинает привыкать к такому состоянию, он просто пытается спастись. Конечно, это печально, потому что война становится обыденностью, это самое страшное. Обыденностью становятся ежедневные похороны уже не только в тех областях, которые российскими уже являются, а в нашей Руси родной. Посмотрите, во всех приграничных областях похороны», – сказал Баранец.

«Конечно, народ задаёт вопрос «Когда?». Мы говорим, потерпите, мы тут такое забацаем – и новые системы ПВО, и антидроновые ружья, и системы РЭБ усилим. Это война. Идеальных боевых действий против противника не бывает. Меня больше всего волнует, что люди не поняли другого – они хотят идеальных действий со стороны российской армии – «вот, когда перестанут падать беспилотники?»… Когда-то – перестанут», – добавил полковник.