Баранец обнаружил «минусы» в назначении Белоусова министром обороны

Нового главу Минобороны ждут жесткое сопротивление «звёздных» генералов и скандалы с выбросом в СМИ.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Баранец безапелляционно утверждает, что «Белоусов не знает армию».

«Я думаю по-разному со вчерашнего дня, и, как говорил Жириновский, мнение мое неоднозначно. Я не принадлежу к тем «соловьям», что тут же распевают, как это великолепно, гениально, так и надо. Потому что в неожиданном назначении Белоусова есть как плюсы, так и минусы.

Во-первых, Белоусов не знает армию. Это раз. Белоусова ждёт жёсткое сопротивление генералитета, отработанной команды. Причём у Шойгу было 11 заместителей, и они сейчас должны остаться у Белоусова. Неизбежная борьба с уже сложившимися кланами военачальников, которые чувствовали себя достаточно уверенно, а теперь им придётся немножко попереживать, а может быть и не немножко.

Белоусова ждёт очень непростое врастание в давно сработанный механизм Министерства обороны, и эта элита «звёздных» генералов, как и Сердюкова в своё время, встретят его с опаской. Я не хочу быть Нострадамусом, но наверняка многое повторится того, что было при Сердюкове. Обязательно начнут выплывать какие-то ошибки в Министерстве обороны, всё это будет выбрасываться в информационную сферу, и нам будет что обсуждать», – рассуждал он.