Баранец объяснил, почему ВС РФ не уничтожают западное вооружение при въезде на Украину
Российская армия не наносит удары по каналам поставки западного вооружения на Украину потому, что таких «точек входа» очень много, а по колоннам с оружием сложно попасть.
Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Уже на протяжении более года Запад накачивает Украину громадным количеством оружия. Мы это воспринимаем это уже спокойной ритуальностью.
Раньше были разговоры о том, что есть точки входа. Обычно кивают в сторону польско-украинской границы: «Почему мы там не бьём?» Я обратился к специалистам, и оказалось, что таких точек входа тринадцать – морские, воздушные и сухопутные. Да, и ещё автомобильные дороги.
И вот вопрос – почему не бьём? Спецы эти точки видят. Они отвечают, что вся эта зараза движется. А для того, чтобы уничтожить все эти эшелоны – они должны быть стационарными. Потому что пока за час или за сорок минут прилетит наш «Калибр», эшелон уже сдвинется», – сказал Баранец.
Однако он отметил, что значительную часть населения России такие отговорки военных категорически не устраивают – они хотят видеть результат, которого до сих пор нет.
«И тем не менее, вопрос остаётся – а что будем делать? Российский народ не интересуют никакие проблемы, кроме одной – есть армия, это оружие, почему это оружие не уничтожается? Всё. И ответа на это нет.
Мы вам платим деньги, у вас приличный военный бюджет. Вы говорили, что у нас первоклассная армия. Почему не уничтожается это оружие? Ответа пока нет», – подытожил военный обозреватель.
Спасибо!
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