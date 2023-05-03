Баранец объяснил, почему ВС РФ не уничтожают западное вооружение при въезде на Украину

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Российская армия не наносит удары по каналам поставки западного вооружения на Украину потому, что таких «точек входа» очень много, а по колоннам с оружием сложно попасть.

Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже на протяжении более года Запад накачивает Украину громадным количеством оружия. Мы это воспринимаем это уже спокойной ритуальностью. Раньше были разговоры о том, что есть точки входа. Обычно кивают в сторону польско-украинской границы: «Почему мы там не бьём?» Я обратился к специалистам, и оказалось, что таких точек входа тринадцать – морские, воздушные и сухопутные. Да, и ещё автомобильные дороги. И вот вопрос – почему не бьём? Спецы эти точки видят. Они отвечают, что вся эта зараза движется. А для того, чтобы уничтожить все эти эшелоны – они должны быть стационарными. Потому что пока за час или за сорок минут прилетит наш «Калибр», эшелон уже сдвинется», – сказал Баранец.

Однако он отметил, что значительную часть населения России такие отговорки военных категорически не устраивают – они хотят видеть результат, которого до сих пор нет.

«И тем не менее, вопрос остаётся – а что будем делать? Российский народ не интересуют никакие проблемы, кроме одной – есть армия, это оружие, почему это оружие не уничтожается? Всё. И ответа на это нет. Мы вам платим деньги, у вас приличный военный бюджет. Вы говорили, что у нас первоклассная армия. Почему не уничтожается это оружие? Ответа пока нет», – подытожил военный обозреватель.