Баранец считает «очень опасным» назначение Белоусова с гражданскими заместителями в МО

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Формируемая команда Андрея Белоусова в Минобороны говорит о том, что это будет министерство «военных финансов».

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по тем назначениям, которые произведены, особенно четвёрки заместителей министра обороны, они все связаны с деньгами, с казначейством, с расходами. У меня создаётся впечатление, что мы можем превратить Министерство обороны в Министерство военных финансов. Что прежняя команда Министерства обороны только занималась тем, что грабила военный бюджет. Хорошо хоть Белоусов справедливо сказал, что Шойгу на посту министра обороны все-таки немало сделал для армии. А теперь обратите внимание, насколько лицемерно, до проститутского состояния, наше общественное мнение. Еще недавно мы орали до крови в горле, что Шойгу – не военный, нужен военный, давайте военного профессионала. Назначили Белоусова – бурные аплодисменты. Человек ещё ничего не сделал для армии, а мы уже захлёбываемся в восторге. Мы с головы до ног залили его таким клубничным сладким елеем. Ё-моё, ну вы дайте же Белоусову поработать хотя бы год! А потом уже будем судить, справляется он или нет», – подчеркнул обозреватель.

По его словам, появилась национальная традиция: встречать министров цветами, провожать – матюгами.

«Вы помните назначение Сердюкова? Как это мило, как это гениально, как это прозорливо, теперь Анатолий Эдуардович сядет на финансовые потоки. А чем закончилось? Закончилось уголовным делом», – указал Баранец.

Он уверен, что появление целой когорты «гражданских пиджаков» в руководстве военного ведомства тоже ничем хорошим не закончится.

«Армия структура консервативная, и если ей назначают людей, которых она в общем-то считает лишними, это очень опасно. Тем более, когда наша армия воюет. И армия неизбежно предъявит новым руководителям Министерства обороны свой счёт», – заключил Баранец.