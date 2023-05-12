Баранец: Вернуть СМЕРШ и расширенную сеть агентуры

Для борьбы с диверсионными вызовами со стороны Украины необходимо значительно расширять штат ФСБ кадрами из ушедших на пенсию или по болезни специалистов.

Об этом в интервью ИА «Белта» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг насытил Россию своими диверсантами, и у нас очень много работы по этой части. Сегодня в российском обществе всё чаще и чаще поднимается мысль о том, что нам нужно создать СМЕРШ №2. Есть разные подходы – а пусть не будет называться СМЕРШ, если кому-то не нравится, но вопрос в том, что штаты ФСБ должны быть расширены, этот вопрос уже стучится в дверь Лубянки, да и Кремля тоже. Вопрос – где кадры будем брать, а я скажу. У нас десятки тысяч в высшей степени профессиональных контрразведчиков, они в недавние годы ушли со своих постов на пенсию, или были уволены по каким-то там медицинским статьям, но которые позволяют людям работать. У нас есть контрразведчики, нам надо просто призвать их на службу», – предложил Баранец.

В то же время он подчеркнул, что необходимо даже не утроить, а удесятерить систему агентурной работы.

«Агентура должна проникать во все поры этих террористических диверсионных организаций. Наши сотрудники должны работать прямо в гуще этих организаций до того момента, когда нам необходимо схватить их за глотку. Причём это агентура в России. А я ставлю вопрос и о том, что у нас очень роскошные есть кадры, которые живут на Украине. Их тоже нужно беспощадно, агрессивно, нахально и тонко вербовать. Нам нужно в недрах украинского общества иметь свою агентурную опору», – добавил эксперт.