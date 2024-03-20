Бардак с документами: иностранцы по-прежнему владеют кучей земли в главной базе Черноморского флота

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Реальное количество иностранных землевладельцев в Севастополе не знает никто. Федеральный конституционный закон, признающий все права при переходе в российское правовое поле, не обязывает регистрировать имущество и не ставит граничный срок действия украинских документов.

Отсюда возникает проблема с учетом земель – в реестре данных о собственнике нет, а в реальности он есть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказал в эфире «Первого севастопольского» кандидат юридических наук Андрей Реуцкий, вопрос добровольного отказа или изъятия земель в приграничных районах у иностранцев урегулирован указом президента.

«Ситуация урегулирована. Но, к сожалению, органы исполнительной власти не так быстро обрабатывают информацию, не обращаются в суды за изъятием и последующей реализацией земельных участков, принадлежащих иностранных гражданам. Проблема заключается в том, что пока Севреестр выдает данные только о тех правах, которые зарегистрированы уже в настоящий момент за иностранными гражданами – и упускает тот момент, что огромное количество прав на земельные участки пока отсутствует в реестре. А, значит, и сведения об этих иностранных гражданах, которые реально всё-таки владеют, имеют в собственности эти земельные участки – отсутствуют и в Департаменте имущественных земельных отношений, и в Севреестре», – пояснил он.

«Это те, кто не предпринял каких-либо действий, направленных на регистрацию своего права, а таких огромное количество. Потому что 6 ФКЗ указал, что все документы сохраняют свою силу, а, значит, их не нужно регистрировать, свои права. Соответственно, такое количество незарегистрированных прав велико, и, тем более, там огромное количество иностранцев», – добавил Реуцкий.

В свою очередь, юрист Михаил Волков обратил внимание, что федеральный закон этот момент не урегулировал, но у местных властей есть данные земельных архивов украинских времен.

«Я полагаю, это задача местных органов власти произвести инвентаризацию и учёт этих всех прав», – подчеркнул он.

По словам юриста, в распоряжении властей Севастополя весь земельный архив предыдущих лет, в котором то и дело появляются «белые пятна» – документы на землю у людей на руках, а сведений об ее отчуждении в собственность нет.

«У города для этого были абсолютно все возможности, вся документация она была сохранена, всё было систематизировано – переход от одних органов власти к другим происходил абсолютно спокойно, без потерь. После, опять-таки, проводилась инвентаризация земель путём оцифровки архива украинских земельных органов на российские правовые нормы. И возникает вопрос, как возникли неучтённые земельные участки? Подождите, в связи с чем они неучтённые? Где пропали эти документы? При этом периодически выходят ситуации, где существуют земельные участки, на которые в архивах отсутствуют земельные документы. А у людей есть на руках правоустанавливающие документы, якобы выданные органами государственной власти Украины. И, опять же, отсутствие чёткой регламентации по данному поводу приводит к достаточно противоречивой практике», – указал Волков.

В Севастополе есть решения суда, которые как признают право на такие земельные участки, так и не признают. И при оценке доказательств, которые используются при той или иной ситуации, принимаются часто диаметрально противоположные решения.

«Это к вопросу о том, что если нет систематизации правоприменения, если нет чётких указаний, как применять закон, то тогда появляется вот такая противоречивая практика, которая, на мой взгляд, неправильная. Должно быть чёткое единство правоприменения, для этого закон и создается», – подытожил юрист.

Напомним, экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников находится под арестом в Лондоне за попытку незаконных финансовых операций. Накануне обвинения в обходе санкций также предъявлены его жене Екатерине и брату Алексею, которые также находятся в Лондоне.

По некоторой информации, озвученной в эфире «Первого севастопольского», экс-губернатор Севастополя был делегирован в Лондон договариваться о земле – свободных наделов в городе и его округе нет, а собственники, проживающие за рубежом, не регистрируют свои права в ЕГРН, но сохраняют их по Конституции.

Так, по одному из участков город судится с британским офшором, и суд собирался привлечь офшорную компанию к участию в процессе. Также на три офшорных компании оформлены земли бывшего колхоза «Красный октябрь».

Не исключено, что раздача участков задним числом происходила уже при Овсянникове, поскольку с последствиями его «управленческого таланта» город разбирается до сих пор. В том числе – с отсрочкой на 5 лет Генплана Севастополя.