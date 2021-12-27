Бардак в головах коммунальщиков: петербургские ученые высказались об уборке снега

Вслед за деятелями культуры и шоу-бизнеса о состоянии петербургских улиц высказались ученые и преподаватели вузов Северной столицы. Мнение ученых оказалось таким же нелестным для городских властей, как и высказывания артистов.

Историк-американист, профессор факультета политических наук Европейского университета Иван Курилла заметил, что «катастрофа со снегом» трехлетней давности должна была дать властям хороший урок, тем более, что горожанам сообщили о закупках техники. Если теперь техники хватает, неизвестно, почему же убирают по-прежнему плохо.

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«В начале декабря, когда снег только выпал, все было совсем плохо. В центре города было очень тяжело пройти. Потом чуть исправились. В общем за декабрь – на троечку с плюсом. Мне казалось, что после того, как года три назад у нас совсем была катастрофа со снегом и нам сообщали, что не хватало техники, а потом закупили ее, должно было стать лучше. Если теперь техники достаточно, то не совсем понятно, почему не убирают», – сказал он.

Профессор заметил, что у народного артиста Ивана Краско были все основания подать обращение к президенту по поводу уборки снега в Петербурге, что он и сделал, и рассказал, что его знакомые советуют не выходить на улицу пожилым родственникам.

Выдающийся нейролингвист, профессор СПбГУ Татьяна Черниговская также оценивает уборку снега в городе как «средне, скорее плохо». На вопрос о причинах Татьяна Владимировна ответила по-булгаковски: бардак в головах.

«Уборку снега оцениваю средне, скорее плохо. Причина в бардаке в головах коммунальщиков», – заметила профессор.

Во время «прямой линии» губернатора Александра Беглова 25 декабря народный учитель РФ Майя Пильдес тоже указала на проблему с распределением ответственности за состояние улиц и кровли, дав губернатору простой и эффективный совет: если снег падает, его надо убирать. По мнению педагога, это «зона ответственности любого руководителя любого учреждения».

По мнению петербуржцев, организация и контроль процесса зимней уборки должны входить и в обязанности команды губернатора, однако градоначальник предпочитает обходить неудобную тему, и обозначать виноватыми управляющие компании, игнорируя мнение петербуржцев о провалах в работе Комитета по благоустройству.