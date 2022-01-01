Барецкий опасается гибели людей из-за сосулек на крышах Петербурга
Знаменитый шоумен и музыкант Станислав Барецкий обратил внимание на бездействие властей Санкт-Петербурга в уборке снега. По его словам, несвоевременная очистка дорог и крыш приводит к жертвам.
Шоумен призвал власти Петербурга и местных жителей решить вопрос с уборкой снега. Барецкий отметил, что в центре города есть очень большие сугробы, а машины завалены снегом.
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«А сейчас ударят морозы, это все может замерзнуть, а с крыш начнут падать сосульки, и опять начнут погибать люди», — поделился опасениями музыкант.
Барецкий возмутился ситуацией и добавил, что причина заключается в нехватке дворников. Спецтехники на улицах стало меньше, чем раньше, уточнил шоумен.
Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее исключил сценарий «стучать кулаком» ради эффективной уборки сугробов и наледи. Градоначальник убедил людей в том, что виновных наказывают штрафами.
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