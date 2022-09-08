Баринов объяснил, почему украинские беженцы громят номера европейских гостиниц

08.09.2022  13:17 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 173
 
беженцы, Дзен, Общество, Россия, Украина
Новости Украины

в Россию и страны Запада едут принципиально два разных типа беженцев с Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

в Россию и страны Запада едут принципиально два разных типа беженцев с Украины. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«К сожалению, культурные, ментальные, воспитательные проблемы, различия и противоречия внутри Украины никуда не делись. Мы понимаем, что эта бандеровская нацистская идеология пропитала фактически все виды деятельности и все сферы жизни на Украине — и экономику, и политику, и образование. Видимо, поэтому так разительно отличаются люди, проживающие на востоке Украины и на западе.

И именно поэтому такой контраст в поведении беженцев, которые приезжают к нам и которые уехали на Запад, и те дикие вещи в поведении украинских беженцев за рубежом, когда любой российский атрибут — георгиевская лента, флаг или просто русская речь — вызывают у них бешенство, и они тут же пытаются выяснить отношения, порвать всё и разрушить», – сказал Баринов «Известиям».

Он добавляет, что такое поведение украинских беженцев на Западе фиксируется не только по отношению к русскому и русским, но и по отношению к тем людям, которые их принимают.

«Поэтому эти разгромленные номера гостиниц или мест временного пребывания за рубежом, хотя принимающие их люди пытались им помочь, поддержать их, но благодарности от украинских беженцев не дождались. Все это в какой-то степени объяснимо системной работой, которая за 30 лет независимости Украины там происходила. Всё начиналось с детских садиков, со школьных учебников, со СМИ — сейчас эти плоды мы и пожинаем», – считает глава агентства.

При этом тех беженцев, которые приезжают в Россию, он называет ментально близкими, отмечая, что они с благодарностью принимают помощь от россиян.

«Поэтому и ответная реакция соответствующая: абсолютное большинство наших граждан пытается по мере сил и возможностей проявить личное участие — кто-то пакетом детского питания, кто-то пачкой памперсов и какой-то одеждой, а кто-то очень серьезной гуманитарной поддержкой», – резюмировал Баринов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть