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Новости Украины

в Россию и страны Запада едут принципиально два разных типа беженцев с Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

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«К сожалению, культурные, ментальные, воспитательные проблемы, различия и противоречия внутри Украины никуда не делись. Мы понимаем, что эта бандеровская нацистская идеология пропитала фактически все виды деятельности и все сферы жизни на Украине — и экономику, и политику, и образование. Видимо, поэтому так разительно отличаются люди, проживающие на востоке Украины и на западе.

И именно поэтому такой контраст в поведении беженцев, которые приезжают к нам и которые уехали на Запад, и те дикие вещи в поведении украинских беженцев за рубежом, когда любой российский атрибут — георгиевская лента, флаг или просто русская речь — вызывают у них бешенство, и они тут же пытаются выяснить отношения, порвать всё и разрушить», – сказал Баринов «Известиям».

Он добавляет, что такое поведение украинских беженцев на Западе фиксируется не только по отношению к русскому и русским, но и по отношению к тем людям, которые их принимают.

«Поэтому эти разгромленные номера гостиниц или мест временного пребывания за рубежом, хотя принимающие их люди пытались им помочь, поддержать их, но благодарности от украинских беженцев не дождались. Все это в какой-то степени объяснимо системной работой, которая за 30 лет независимости Украины там происходила. Всё начиналось с детских садиков, со школьных учебников, со СМИ — сейчас эти плоды мы и пожинаем», – считает глава агентства.

При этом тех беженцев, которые приезжают в Россию, он называет ментально близкими, отмечая, что они с благодарностью принимают помощь от россиян.

«Поэтому и ответная реакция соответствующая: абсолютное большинство наших граждан пытается по мере сил и возможностей проявить личное участие — кто-то пакетом детского питания, кто-то пачкой памперсов и какой-то одеждой, а кто-то очень серьезной гуманитарной поддержкой», – резюмировал Баринов.