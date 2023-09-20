Баррикады и захват админзданий: в Грузии готовится путч по киевским методичкам

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Текущая неделя в Грузии началась с шокирующей ее общественность информации о готовящемся госперевороте, что стало предметом горячих обсуждений.

Об этом было заявлено Службой госбезопасности Грузии, по данным которой подготовка к насильственной смене власти ведется как внутри страны, так и за ее пределами окружением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, на тему чего, «ПолитНавигатор» несколько раз публиковал материалы с соответствующим анализом.

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Как утверждается в заявлении СГБ, достоверно известно, что в качестве возможного сценария переворота его организаторами рассматривается аналогичная украинскому «евромайдану» схема, предусматривающая «создание так называемого «палаточного городка», возведение баррикад на центральных проспектах и вблизи стратегических объектов Грузии, занятие правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации».

В частности, согласно информации грузинской службы безопасности, действия деструктивных сил должны вызвать жертвы среди участников палаточного городка, других участников протеста, а также правоохранителей, что должно повлечь гражданское противостояние. СГБ при этом особо подчеркивает, что «осуществление данного плана должно произойти при координации и финансовой поддержке зарубежных стран».

В сообщении спецслужбы говорится также, что функция ударной силы в осуществлении беспорядков возлагается на радикальные оппозиционные силы во главе с «нацдвижением», прозападные НКО и молодежные организации, проходящие подготовку в специальных лагерях на польско-украинской границе.

Авторами плана переворота названы заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лордкипанидзе, бывший охранник третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михаила Саакашвили, командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

Вано Мерабишвили, бывший глава МВД при Саакашвили.

В заявлении обращено внимание на то, что время для организации беспорядков выбрано не случайно, поскольку в октябре-декабре будет опубликовано соответственно промежуточное и окончательное решение Европейской комиссии по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Лордкипанидзе и Саакашвили.

Предполагаемый же отрицательный ответ Европейской комиссии на просьбу грузинского правительства предоставить Тбилиси статус кандидата в члены ЕС и должен стать предлогом для планируемых беспорядков, тем более что благодатная почва для этого будет подготовлена предварительно раскрученной в оппозиционных информационных сетях темой «пророссийскости» грузинского правительства.

Лордкипанидзе на украинской службе.

На зачитанное вчера в прямом эфире заявление СГБ не заставила себя ждать реакция со стороны представителей оппозиционных сил. Главная мысль, которая прослеживается в оценках сенсационного заявления грузинских спецслужб оппозиционными лидерами, состоит в обвинении грузинского правительства в проросийскости и наличии влияния ФСБ России в силовых структурах Грузии.

Так, по мнению председателя «Единого национального движения» Левана Хабеишвили, заявление спецслужб Грузии «подтверждает, что русских в структурах власти гораздо больше…».

Командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, который грузинскими спецслужбами признан одним из авторов переворота, опроверг все обвинения, назвав их «фальшивкой».

По его оценке, вышеназванным заявлением, «правительство Грузии еще раз подтвердило, что оно работает на Кремль», который «посылает правительству Грузии директивы как действовать».

«На это есть политическая причина – мы наносим большой ущерб России, их это беспокоит…», – заявил командир «Грузинского легиона».

Лидеры радикальной оппозиции в один голос заявляют, что обвинения, прозвучавшие в заявлении СГБ не что иное как кошмарный сон «Грузинской мечты», «бред» и «плод болезненной фантазии», и что таким образом был анонсирован новый сезон «охоты на ведьм».

Что же касается оппозиционно настроенных к грузинским властям экспертов и аналитиков, они в целом сходятся в том, что заявление СГБ является попыткой дискредитировать патриотические силы, борющиеся против усиливающегося в стране российского влияния и запугать грузинскую общественность революционными сценариями.

Если оппозиционный политический спектр и экспертное содружество заявление спецслужб Грузии расценивают как страшилки, которые в судьбоносный предвыборный год должны сослужить «пророссийскому» грузинскому правительству и переключить внимание электората с реальных проблем на призрачные, то представители правящей партии и проправительственные политические силы оценивают угрозу переворота как весьма реальную.

Например, по признанию бывшего начальника Государственной канцелярии Грузии Петра Мамрадзе, его не удивило заявление СГБ. Как он считает, вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС «Национальным движением» и его лидером Саакашвили наверняка будет использован «для нагнетания обстановки на улице, а затем и для захвата правительственных зданий».

Председатель парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что заявление СГБ основано на результатах расследования и соответствующих доказательствах. Заметив, что это не первая попытка радикальной оппозиции «прийти к власти путем деструкции и обхода выборов», председатель парламента указал на важность того, что, заранее предоставив информацию, СГБ предупредила общественность готовящихся беспорядках.

Нельзя не согласиться с мнением, что угроза попытки осуществить насильственный переворот в стране профашистскими силами действительно реальна, так как указанные силы за неимением достаточной поддержки в обществе не могут рассчитывать на приход к власти легитимным путем.

Лидеры «Национального движения» и других прозападных либеральных политических партий прекрасно осознают, что рассчитывать на победу в предстоящих выборах им не приходиться. Единственным спасением для этих сил может быть деструкция и использование любого повода для дестабилизации ситуации в обществе.

Недавние заявления Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля относительно необходимости выполнения Грузией еще 9 рекомендаций из 12 предложенных реформ стали соломинкой, за которую ухватились прозападные радикалы. Следует полагать, что они активно будут мусолить тему наделения-ненаделения Грузии статусом кандидата на вступление в ЕС, играя на чувствах той части грузинской общественности, которая пребывает в предвкушении положительного решения данного вопроса.

Однако ни сам этот вопрос, ни спекулирующие на нем политические силы, не способны раскачать большинство грузинской общественности на массовые протестные выступления. Властей страны, на самом деле должно волновать и беспокоить та социально-экономическая обстановка, которая делает жизнь рядового человека невыносимой и которая вынуждает мигрировать из страны чуть ли не в массовом порядке молодых, здоровых, самых способных к творению и созиданию грузинских граждан.

К счастью или к несчастью, в стране еще никому не удалось сформироваться в ту политическую силу, которая могла бы организовать и направить в нужное русло энергию справедливого протеста обделенных заботой государства людей…