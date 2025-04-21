Бартоло: Знак беды – эстонка в руководстве ЕС
Назначение эстонки Каи Каллас верховным представителем ЕС по иностранным делам свидетельствуют о плачевном состоянии дел в Евросоюзе.
Об этом бывший министр по делам Европы и иностранных дел Мальты Эварист Бартоло заявил в интервью Институту изучения нейтралитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чтобы понять, в каком плачевном состоянии сейчас находится Европейский союз, то нужно, чтобы Каллас была его верховным представителем для всего мира. Я могу понять ее как премьер-министра Эстонии, помнящую о сталинских репрессиях и 20 тысячах эстонцев, высланных в Сибирь.
Но то, что она не смогла выйти за рамки этого и превратила Европу в такое, показывает, что ее выбрали на пост верховного представителя после того, как Боррель продемонстрировал ужасное положение ЕС», – сказал Бартоло.
Он считает, что ситуация изменится к лучшему только через несколько поколений, и за это время граждане пострадают.
«Люди будут возмущены. Проводятся опросы, которые не публикуются, где задаются вопросы: готовы ли вы к войне. Последние опросы, проведенные в 2023 и 2024 годах, показали, что большинство европейцев не хотят войны. Они не хотят мобилизации, а хотят жить в мире и уважении к другим.
Но эта идея порождает столько ненависти и фобий. Даже Чайковский виноват в этом: не слушайте русскую музыку, не говорите о русской литературе. Это моральное и культурное банкротство», – сказал Бартоло.
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