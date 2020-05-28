Барыга под прикрытием «Русской красавицы»

28.05.2020, Киев, Петр Угрюмов

В истории с картинами Петр Алексеевич напоминает картежника, который незаметно передернул. То есть действия Порошенко в заочном диалоге с ГБР выглядят комичными, нелепыми, водевильными. Но результат…

Вот представим себе картежника, который по игре уже вот-вот должен остаться без штанов… Но в решающий момент вскакивает, танцует цыганочку, опрокидывает рюмку в себя. Затем опрокидывает поднос на стол, а официанта на пол. Потом исполняет на пианино номер Зеленского. И возвращается в игру приободренным… А на руках у него уже другие карты.

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Тупое и эксцентричное поведение должно было вызвать предсказуемую реакцию: «Что вас удивляет? Петя всегда был дурачком». Оно поначалу так и оценивалось: «Какой ржач! Порошенко ретировался от ГБР огородами», «Какой тупой! Хотел потроллить ГБР этой выставкой, а на самом деле выставил в галерее «поличняк» — налоговые и таможенные декларации. И их изъяли!»

Ой ли…

Еще вчера Петр Алексеевич покорял информационное пространство и время в образе холуя, выполняющего интимные поручения Байдена… А сегодня — поди ж ты: меценат, владелец коллекции картин с сомнительной историей и загадочными маршрутами. При этом имена в списке несомненные — Айвазовский, Бенуа, Верещагин, Глазунов, Коровин, Репин, Суриков… Хз («хто зна») каким путем картины попали в коллекцию Петра Алексеевича и вообще на Украину. Но Порошенко — обладатель «Русской красавицы»! Вам шах и мат, ватники: завидуйте молча! Да с такой коллекцией — хоть в Ростов, хоть к «Яру»!

Картинно-галерейный штурм в исполнении сотрудников ГБР добавил зрелищности водевилю. Но еще больше — добавил вопросов. Их — уйма:

Те самые ли это «интересные приключения», ожидающие Порошенко, — или просто рутина?

43 — или всё же 42 картины в коллекции (с учетом того, что, по словам Портнова, одно полотно Айвазовского было подарено министром экономики Порошенко на днюху Януковичу)? Контрабандой ввозил и вывозил коллекцию Петр Алексеевич — или как иначе? Переправлял ли картины по дипломатическим каналам (как утверждает бывший нардеп Онищенко, сливщик секретов Порошенко)?

Где хранились картины с 2006 по 2013 гг.? О чем свидетельствуют налоговые и таможенные декларации, изъятые ГБР: об оффшорных схемах допрезидентского периода в жизни Порошенко, или и во время президентства Петр Алексеевич не брезговал?

Какое по счету дело заведено на экс-президента: пошел ли уже второй десяток? Сколько раз Порошенко не являлся на допросы?

На спину или на живот уронили журналистку канала «Прямой» при штурме галереи? Будут ли из сотрудников ГБР делать новых «титушек», испугавших порошенковскую журналистику?

Все эти вопросики второстепенны по сравнению с более масштабным вопросом. Почему фигурант дела о государственной измене до сих пор ходит на свободе?! С каких пор на Украине к человеку, подозреваемому в государственной измене, не применяется безальтернативная мера пресечения (взятие под стражу)?..

И кто после этого дурачок? И кто на кого талантливей забил, исполнив этот номер на пианино?

Историк Александр Васильев на своем Telegram-канале пишет: «Умело выведенный в топ украинской повестки перечень авторов полотен из собрания Порошенко (Айвазовский, Суриков, Репин, Левитан, Бенуа, и даже Илья Глазунов) является наглядной иллюстрацией прозорливости давешнего юбиляра: строчки из Александра, а не брехню Тараса».

Стихотворение Иосифа Бродского «На независимость Украины» действительно в последние дни очень часто цитировалось. Отказ от русской идентичности, предательство по отношению к русской культуре не отменяют финального сценария для «небратьев»:

будете вы хрипеть, царапая край матраса,

строчки из Александра, а не брехню Тараса.

Барыга Порошенко, перекрывавший кислород русскому языку и русской культуре на Украине, демонстрирует, в общем-то, расхожую модель поведения: русскими культурными ценностями нужно пользоваться по максимуму. Война войной, а гешефт по расписанию.

Судя по всему, картины были приобретены еще до майдана и президентства. Но глашатай «остаточного прощавай» не избавился от них и во время своего президентства. А сейчас решил использовать полотна русских художников для отвлекающего информационного маневра. Не сомневайтесь: если бы Порошенко для спасения собственной шкуры или основных активов было недостаточно только информационного отвлекающего маневра, он мог бы и сжечь эти картины вместе галереей.

Но такой потребительско-мародерский подход взят на вооружение не только барыгами от политики. Как я уже сказал, это расхожая модель поведения. Показательный пример — киевский режиссер Роман Балаян. Человек, делавший имя на экранизациях Тургенева, Чехова, Лескова, в последние годы активно подмахивал дерусификаторам Украины. Кино уже лет двенадцать не снимал, но охотно раздавал публичные советы, как «приличней» было бы «избавлять» Украину от русского языка. Нет, фильмы Балаяна по Чехову и Тургеневу, конечно, можете смотреть, но изучать русскую литературу в школах — это уже лишнее. Отменная логика.

В конце концов, Роман Гургенович заслужил не только украинские ордена от Кучмы, Ющенко и Порошенко. Он вполне заслуживает смотреть собственный фильм «Храни меня, мой талисман» исключительно в украинском переводе. Царапая край матраса.

Забавной была реакция украинской «спильноты» на порошенковскую выставку в музее Ивана Гончара.

Нацик Артем Скоропадский забился в истерике, что Порошенко в Киеве выставляет работы «российского шовиниста» Глазунова. Нацики попроще еще как-то прочли слово «Порошенко», а кто такой Глазунов — совсем уж не в курсе. Рецепты Романа Балояна и более крутые меры по дерусификации — не первый год ведь в действии.

В эфире канала ZIK какой-то ведущий рассуждал об украинцах Репине и Айвазовском. Его собеседникам, правда, было не очень понятно, откуда такая широта душевная и с какого перепуга Репину и Айвазовскому раздавались «украинские паспорта». Но парняга стойко талдычил: «украинский армянин Айвазовкий». Ему бы в помощь еще знаменитую вчительку в кастрюле — цены бы не было их тандему…