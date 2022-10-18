Баширов: После ТЭС следует браться за украинские водоканалы
Следующими за электростанциями объектами на территории Украины должны стать водоканалы. Их уничтожение посеет хаос в городах.
Об этом в своем блоге пишет российский политтехнолог, бывший председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если уж взялись разрушать инфраструктуру Украины, то надо обращать внимание и на водоканалы. Это не только снабжение водой, но и централизованная канализация, а точнее важно именно водоотведение. Его отсутствие делает невозможным нормальное проживание в городах.
Представьте, что в многоквартирном доме сразу перестали работать все туалеты. Можно переключить на другой источник снабжение электричеством, но второго водоканала просто нет ни в одном одном городе. Всегда один», – пишет Баширов.
Он напоминает, что именно так поступала украинская армия, бомбя города ЛНР в 2014-м.
«Лето. 2014 год. Граждане Украины в Луганске в жару жили без электричества, без канализации и газа. Спасались в частных домах. Бомбили каждый день. Разбрасывали мины «лепестки». Вода поступала из скважин на дизель генераторах, чтобы было что пить. И вы это не замечали? Всё возвращается. У нас выбор простой: или наши парни, или вы», – резюмировал Баширов.
Спасибо!
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