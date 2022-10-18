Баширов: После ТЭС следует браться за украинские водоканалы

Следующими за электростанциями объектами на территории Украины должны стать водоканалы. Их уничтожение посеет хаос в городах.

Об этом в своем блоге пишет российский политтехнолог, бывший председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если уж взялись разрушать инфраструктуру Украины, то надо обращать внимание и на водоканалы. Это не только снабжение водой, но и централизованная канализация, а точнее важно именно водоотведение. Его отсутствие делает невозможным нормальное проживание в городах.

Представьте, что в многоквартирном доме сразу перестали работать все туалеты. Можно переключить на другой источник снабжение электричеством, но второго водоканала просто нет ни в одном одном городе. Всегда один», – пишет Баширов.