Баширов просит Байдена не поддаваться на кровавую провокацию Нуланд в Донбассе

08.12.2021  13:59 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Политика, США, Украина
Новости Украины

Группа, которую представляет в администрации президента США заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, готова спровоцировать конфликт в Донбассе, чтобы вынудить Джо Байдена ввести санкции против России, сценарий которых затормозился после вчерашних переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Группа, которую представляет в администрации президента США заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, готова спровоцировать конфликт...

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«Она и её кураторы в «кабинете» и были авторами этого вброса. Она продолжает толкать эти санкции, и это говорит о том, что их сценарий затормозился. Остановятся они? Нет. Что означает какую-то провокацию около ЛДНР. Не в Беларуси, а именно в ЛДНР, чтобы попытаться убедить Байдена», – считает эксперт.

Он выражает надежду на опыт и мудрость Байдена.

«Дедушка, конечно, стар, но не слеп и знает историю отношений США – Россия, что делает его главным советологом в Вашингтоне. Такие времена: никто не может что-то годное посоветовать президенту Байдену, кроме него самого самому себе», – написал Баширов.

По итогам переговоров Путина и Байдена Нуланд заявила, что санкции в случае «вторжения» России на Украину будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы. Также в Госдепе заявили, что США ожидают остановки «Северного потока-2» в случае “агрессии” России.

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