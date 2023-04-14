Баширов: Россия была вынуждена начать СВО, не будучи готовой, чтобы опередить Украину

Анатолий Лапин.  
14.04.2023 15:51
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация


Высадка российского десанта в Гостомеле и взятие под контроль Чернобыльской АЭС в начале СВО нужна была для того, чтобы Украина не применила грязную ядерную бомбу против Крыма и Донбасса.

Об этом в эфире программы «Антонимы» заявил российский политолог, экс-глава Совмина ЛНР Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Высадка российского десанта в Гостомеле и взятие под контроль Чернобыльской АЭС в начале СВО...

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По мнению эксперта, Россия не была готова к СВО, но опередила своих противников, которые планировали начать боевые действия.

«Когда началась СВО, я ездил с лекциями по ВУЗам, по закрытым клубам олигархов, как мы их называем, и они меня спрашивали: «Слушай, а че происходит, зачем?». Я уже тогда сказал, что мы их опередили. Мы не очень были готовы, но мы их опередили, потому что они готовились установить грязную бомбу вдоль нашей границы, попереть на Крым, попереть на две эти республики и угрожать нам: «Если вы будете защищать, мы взорвем эти грязные ядерные бомбы».

Когда началась СВО, наша усиленная десантная группа высадилась в Гостомеле, и у всех вопрос: «А что вы там делали, зачем вы «Мрию» сожгли?».

А второе – мы фактически разрушили Харьковский институт, а третье – мы зачем-то высадились в Чернобыле, что-то там поделали, а потом ушли.

Вот моя версия заключается в том, что мы ликвидировали эту угрозу грязной ядерной бомбы», – заявил Баширов.

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