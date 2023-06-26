Баширов: СВО началась триста лет назад

Владимир Гладков .  
26.06.2023 21:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, История, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Так или иначе, СВО, трансформируясь, будет продолжаться, и нынешние боевые действия далеко не последние.

Об этом в эфире канала «БелРос» заявил экс-глава ЛНР, политтехнолог Марат Баширов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так или иначе, СВО, трансформируясь, будет продолжаться, и нынешние боевые действия далеко не последние....

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Ведущая спросила, закончится ли информационная война после окончания СВО.

«СВО не закончится никогда», – сказал политолог. – Она началась 300 лет назад. СВО будет просто трансформироваться. Этот процесс установления нового мира – на десятилетия. И будут ещё вооружённые конфликты».

«То, что сейчас подталкивают Китай к схватке за Тайвань – ну что, США интересует этот островок? Нет, они сейчас оттуда выгребут всё, что касается микросхем, они уже дали гарантии двум компаниям, которые занимаются производством этих микросхем, переезжать в США, и у вас всё будет очень хорошо. Их этот островок посреди огромного океана не интересует точно так же втянуть, как нас они втянули на Украине (они нас втянули, они нас обыграли), они точно так же будут втягивать Китай. То есть им там нужен пожар на транспортных коридорах», – добавил Баширов.

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