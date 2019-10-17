17.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Гагаузия, Молдова, Образование, Общество, Политика, Приднестровье, Россия
Просмотров:

Башкан Гагаузии признала Приднестровье «другой страной»

Если в 2015-2016 годах 75% выпускников Гагаузии уезжали учиться в вузы Приднестровья, сейчас этот показатель составляет 20%.

Об этом в интервью tv8 заявила башкан Гагаузии Ирина Влах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы четыре года над этим работали. Мы говорили о возможностях поступления в Комратский государственный университет. Мы выплачивали им отдельные стипендии.

Самое главное, мы много сил прикладываем к тому, чтобы жители автономии владели молдавским языком. Сегодня очень большой спрос у родителей на поступление их детей в молдавский лицей.

Последние три года количество первоклассников там выросло в три или четыре раза», – рассказала Влах.

По ее словам, выпускники приднестровских вузов, возвращающиеся в Молдову, сталкиваются с тем, что их дипломы не признают. (Дипломы ПМР признаёт Россия – прим. «ПН»)

«Было легко и просто загрузить наших детей в автобус и увезти в Приднестровье либо какую-то другую страну учиться на том языке, на котором им комфортно.

Мы работаем с правительством, чтобы легализовать те дипломы, которые уже получены. Но уже не допускать новых проколов», – объяснила Влах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть