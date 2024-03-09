Арест сорван: башкан Гагаузии триумфально вернулась из Москвы, напугав Санду

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Молдавские власти не решились арестовать башкана (руководителя) Гагаузской автономии Евгению Гуцул по возвращению из России. Этому помешали граждане.

После того, как Гуцул встретилась в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, и.о. генпрокурора Молдовы Иона Мунтяну, заявил, что уголовное дело, возбужденное против Гуцул по надуманному поводу, передается в суд.

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Перед прибытием рейса, на котором летела башкан, на территорию аэропорта в Кишиневе были стянуты бойцы батальона специального назначения «Scorpion». Проезд был перекрыт для личного транспорта.

Однако нескольким сотням граждан с тюльпанами удалось прорваться, чтобы встретить Гуцул. Шеф генинспектората полиции Виорелу Чернэуцяну пришлось задним числом оправдываться, что спецназ в аэропорту никак не связан со встречей башкана.

Эмоциональная встреча политика с народом в Кишиневе почему-то сильно расстроил0 российского политолога-иноагента Политолог Ивана Преображенского.

«Хотя ранее сообщалось, что молдавские власти могут арестовать Гуцул по ее возвращении из России, этого не произошло. Политической воли для борьбы с российским влиянием не хватает», – написал Преображенский в своем тг-канале.

А журналист Евгений Шатун увидел в кишиневской встрече знак того, что молдаване стремятся к дружбе с Россией.

«Каждый раз удивляюсь насколько живуча русская идея. Путин вчера немного подмигнул гагаузам и сегодня в Кишинёве Евгению Гуцул встречает колоссальное количество граждан. И гагаузы и русские и молдаване и украинцы. Она в один момент стала кандидатом номер 1 от оппозиции. И не говорите после этого мне, что в Молдавии все выступают за ЕС и Вашингтон. Нас ждут, на нас надеются, в нас верят. Просто надо чаще подавать сигналы русским людям живущим за пределами РФ», – написал Шатун.

Сама Гуцул призналась, что не ожидала такой встречи, хотя знала об ажиотаже, который нагнетался в Молдове вокруг ее визита в Россию.

«Мы вместе идем в правильном направлении. Мой первый визит в Российскую Федерацию в качестве башкана Гагаузии был плодотворным. Очень важно, что Гагаузия открыта для сотрудничества с разными странами», – написала Гуцул.

Вечером того же дня она с большим успехом открыла праздничный концерт в Комрате (столица Гагаузии).

Из Москвы безопасность башкану гарантировал ее давний патрон, беглый бизнесмен Илан Шор.

«Мы не позволим запугивать законно избранных представителей власти. Даже не пытайтесь придумывать фейковые обвинения башкану Гагаузии», – пригрозил он.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон констатировал стратегическую ошибку своей преемницы Санду.

«Когда на лидеров регионов Молдовы оказывают давление, они, не имея поддержки внутри страны, ищут её вне Молдовы. Вот к чему привела неспособность Майи Санду находить общий язык с руководителями регионов. Если в этой ситуации власть увеличит давление на регион, это будет стратегической ошибкой Майи Санду», — заключил Додон.

Молдавский журналист Дмитрий Чубашенко считает ситуацию вокруг Гуцул позором Молдовы.

«Международная пресса сообщает, что глава Гагаузской автономии в Молдове Евгения Гуцул НЕ была задержана по прибытии в Кишиневский аэропорт. Это теперь в Молдове такие новости – когда кого-то могли бы арестовать, но не арестовали. Рыбу ловят на разную наживку. Санду ловится на Гуцул», – пишет Чубашенко.