Башкан Гагаузии включена в санкционный список ЕС – вместе с НПО «Евразия»

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Евросоюз включил в список лиц, в отношении которых введены санкции за «попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове», еще 5 человек, в том числе, избранного народом башкана Гагаузской автономии Евгению Гуцул.

Также в санкционный список включена некоммерческая организация по продвижению международного сотрудничества «Евразия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно решению Европейского совета, которое должно быть одобрено послами ЕС в среду, в список будут добавлены следующие имена:

Евгения Гуцул, башкан АТО Гагаузия. В документе, обосновывающем санкции, ее критикуют за связь с политэмигрантом Иланом Шором, а также за то, что она посетила Россию «без конституционного мандата», встретилась с президентом Владимиром Путиным и попросила его о поддержке Гагаузии.

Юрий Кузнецов, заместитель начальника отдела по внешним связям Гагаузской автономии, попал в санкционный список, в частности, за связь с Евгенией Гуцул.

Нелли Парутенко, директор НПО «Евразия», подвергается санкциям за руководство организацией, которая «ведет российскую пропаганду, в том числе среди несовершеннолетних».

Илья Узун, вице-председатель Исполкома Гагаузии, подвергнут санкциям в том числе за встречу с Иланом Шором в Израиле для обсуждения избрания Евгении Гуцул башканом, а также за организацию протестов против режима Майи Санду.

В аналогичных «преступлениях» обвиняется и Михаил Влах, советник башкана Гагаузии по вопросам СМИ.

НПО «Евразия» включена в санкционный список ЕС за «пропагандистскую деятельность в интересах России», а также за роль в перечислении денег от Илана Шора и российского «Промсвязьбанка» жителям автономии.

Ранее, в апреле 2024 года лидеры ЕС приняли решение продлить на один год — до апреля 2025 года — санкции против 11 физических и одного юридического лица «за попытки дестабилизировать и подорвать ситуацию в Республике Молдова, а также за угрозы ее суверенитету и территориальной целостности». В этот список, сформированный в мае 2023 года, были внесены российский бизнесмен Игорь Чайка, беглые молдавские предприниматели и политики Влад Плахотнюк и Илан Шор, депутат Парламента Марина Таубер, а также бывший глава генинспектората полиции Молдовы Георгий Кавкалюк.

Политики Илан Шор, Марина Таубер, Влад Плахотнюк, российский бизнесмен Игорь Чайка, бывший заместитель главы ГИП Георгий Кавкалюк находятся в санкционном списке с мая 2023 года. Некоторые из этих людей оказались в санкционных списках США, Канады и других стран коллективного Запада.

Влад Плахотнюк, Илан Шор и Марина Таубер оспорили санкции в европейских судах и до сих пор ожидают решения.