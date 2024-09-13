Башкан Гагаузии взяла под защиту учительницу, которую вынудили уволиться за критику Санду, Зеленского и содомитов

Дмитрий Кайнаржи.  
13.09.2024 18:15
  (Мск) , Комрат
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Беспредел, Гагаузия, Дзен, Дискриминация, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


Учительницу кишинёвского русского лицея имени А.П.Чехова Полину Апостол, которая во время урока подвергла критике Майю Санду, Владимира Зеленского, коллективный Запад и ЛГБТ (экстремистское движение, запрещено в РФ), подвергли травле в провластных СМИ, а дирекция лицея вынудила её написать заявление об увольнении.

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул предложила педагогу продолжить свою преподавательскую работу в автономии, обещав поддержку и создание всех условий для профессионального роста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Учительницу кишинёвского русского лицея имени А.П.Чехова Полину Апостол, которая во время урока подвергла критике...

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Видеозапись с урока опубликовал провластный сайт stopfals.md, специализирующийся на «фактчекинге» и доносах на людей, высказывающих неугодные взгляды. Учительница в беседе с детьми раскритиковала гендерную политику ЕС, деятельность Майи Санду, украинского руководства во главе с Зеленским, а также США и НАТО, поставляющих киевскому режиму оружие.

«Эти утверждения полностью соответствуют пропагандистским тезисам Кремля, по которым, агрессивная война, развязанная Россией на Украине, на самом деле была начата Западом», – сообщает одиозное издание.

Вследствие раздутого скандала и созданной вокруг педагога атмосферы Полина Апостол написала заявление об увольнении, которое ей уже подписали. В телефонной беседе с корреспондентом Canal 5 учительница сказала, что чувствует себя униженной и оскорблённой. Между тем, по словам главного управления молодёжи и спорта муниципия Кишинев Андрея Павалой, в школу был направлен психолог, который «проанализирует, какое влияние оказала эта беседа на детей».

Учительницу взяла под свою защиту башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«Педагог из Кишинева Полина Апостол была вынуждена уволиться только потому, что посмела открыто обсуждать со своими учениками темы, которые волнуют наше общество. Я внимательно прослушала аудиозаписи, которые ей инкриминируются, и могу со всей ответственностью сказать, что ровно о том же говорят в большинстве молдавских семей», – написала Гуцул в своём телеграм-канале.

По словам Гуцул, в сегодняшней Молдове, чтобы говорить правду, а не отрабатывать методички партии власти, нужно иметь особое мужество и бесстрашие.

«Для оппозиционного политика критика власти неминуемо оборачивается заказными уголовными делами и компаниями по его очернению со стороны провластных каналов и сайтов. А для работника бюджетной сферы — увольнением и фактически запретом на занятие профессиональной деятельностью», – говорит Евгения Гуцул.

Глава Гагаузии пригласила Полину Апостол в автономию, чтобы продолжить преподавание в одной из школ.

«Мы поддержим вас и создадим условия для профессионального роста в атмосфере взаимного уважения и свободы мнений», – заключила Евгения Гуцул.

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