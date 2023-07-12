Башкан Гагаузии заявила о прямом шантаже Кишинёва в её адрес

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Представители прозападной власти Молдовы шантажировали избранного башкана (главу) Гагаузии (автономии) Евгению Гуцул и требовали от нее отказаться от должности.

Об этом сама Гуцул написала в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гуцул, глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин и ее заместитель Василий Плеван предложили ей закрыть уголовное дело, в котором она фигурирует, если Гуцул откажется от должности. В уголовном деле новый башкан Гагаузии фигурирует как член оппозиционной партии «Шор», недавно запрещенной прозападным парламентом Молдовы. Также в прокуратуре Гуцул, по ее словам, предложили дать неправдивые показания на однопартийцев.

«Это не им решать, кто будет Башканом Гагаузии, а Вам, мои родные Гагаузы! Я с Вами, и вместе мы все пройдем! Гагаузии быть краем мечты!», – написала Гуцул.

Примечательно, что на днях Драгалин заявляла, что факты подкупа избирателей на выборах в Гагаузии не подтвердились.

Выборы башкана Гагаузии в мае сопровождались громкими скандалами. Центральные власти пытались их сорвать. Они прислали в Комрат (столицу автономии) отряд силовиков и спецназ, которые раздавали повестки членам избиркома, проводили обыски и даже вывезли под покровом ночи все бюллетени.

Тогда планам центральной власти по срыву выборов помешали единая позиция депутатов Народного собрания Гагаузии и активность жителей республики, вышедших на протест. Кишиневу пришлось сдать назад и признать победу Гуцул.

При любом исходе выборов в Гагаузии, Кишинев был бы недоволен, потому что все участники их стояли на пророссийских позициях, а Гуцул вообще заявила о намерении открыть представительство автономии в Москве.

В условиях политических репрессий и пассивности оппонентов президента Молдовы Майи Санду Гагаузская автономия является пожалуй главной оппозиционной силой в стране.

Гагаузы демонстративно отказывались исполнять решения Кишинева о запрете Георгиевской ленты, закрытии телеканалов на русском языке, проведении гей-парадов. Прошлый башкан Ирина Влах не боялась на заседаниях молдавского правительства публично оппонировать решениям по выходу из СНГ и запрете Дня Победы.

Сейчас Влах объявила о запуске политического проекта. У него есть все шансы потеснить правящую партию «Действие и солидарность» на парламентских выборах. Поэтому в Кишиневе так торопятся усмирить мятежную автономию, которая, очевидно, будет поддерживать бывшего башкана.

На прошлой неделе Кишинев оштрафовал телеканалы Гагаузии за ретрансляцию аналитических программ из России. Распространителей обязали прекратить трансляцию. Депутаты правящей партии в телевыступлениях стали допускать ликвидацию автономии. Инаугурация Евгении Гуцул назначена на 19 июля.