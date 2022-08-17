Башкирский госпиарщик сбежал в услужение Ходорковскому

17.08.2022  18:29 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 918
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм


Бывший госчиновник из Башкирии Ростислав Мургузалов стал ведущим на одном из ютуб-каналов беглого олигарха Михаила Ходорковского. Он ведет проект под названием «Нецензурные новости».

Об этом сообщает издание «Аспекты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший госчиновник из Башкирии Ростислав Мургузалов стал ведущим на одном из ютуб-каналов беглого олигарха...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Мурзагулов с 2018 по 2021 год был одним из ключевых членов управленческой команды главы Башкирии Радия Хабирова и отвечал за информационную политику, однако потом был вынужден уйти сначала на позицию председателя Общественной палаты РБ, а позже и вовсе покинуть Россию. За рубежом он активно критиковал политику Кремля и СВО.

«Из Башкортостана мне пишут, что это человек, лично уничтожавший оппозицию и свободную журналистику», – бдительно сигнализирует в своем ТГ-канале либеральный журналист Александр Плющев.

Его коллега, скандальный журналист Максим Шевченко уверяет, будто Ходорковский продолжает оставаться частью российского истеблишмента.

«Ходорковский никакой не «беглый олигарх», а для большинства системных карьеристов – лишь временно уехавший (отступивший) за границу влиятельный политический менеджер и игрок, являющийся неотъемлемой частью благословенной для них (эпоха становления их богатства и статуса) системы, созданной в 90-е и 2000-е, сегодня же просто переживающей период внутреннего распада.

У Ходорковского много сторонников и партнёров на самых разных уровнях власти. Я уверен, что большинство российского управленческого слоя – внутренне «ходоркивисты». Я всегда подозревал, что форумы демократии и все такое были для Ходорковского безусловно важной, но все-таки лишь завесой его подлинного глубокого участия в жизни государственной и политической системы», – утверждает Шевченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть