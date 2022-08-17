Башкирский госпиарщик сбежал в услужение Ходорковскому

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Бывший госчиновник из Башкирии Ростислав Мургузалов стал ведущим на одном из ютуб-каналов беглого олигарха Михаила Ходорковского. Он ведет проект под названием «Нецензурные новости».

Об этом сообщает издание «Аспекты», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мурзагулов с 2018 по 2021 год был одним из ключевых членов управленческой команды главы Башкирии Радия Хабирова и отвечал за информационную политику, однако потом был вынужден уйти сначала на позицию председателя Общественной палаты РБ, а позже и вовсе покинуть Россию. За рубежом он активно критиковал политику Кремля и СВО.

«Из Башкортостана мне пишут, что это человек, лично уничтожавший оппозицию и свободную журналистику», – бдительно сигнализирует в своем ТГ-канале либеральный журналист Александр Плющев.

Его коллега, скандальный журналист Максим Шевченко уверяет, будто Ходорковский продолжает оставаться частью российского истеблишмента.

«Ходорковский никакой не «беглый олигарх», а для большинства системных карьеристов – лишь временно уехавший (отступивший) за границу влиятельный политический менеджер и игрок, являющийся неотъемлемой частью благословенной для них (эпоха становления их богатства и статуса) системы, созданной в 90-е и 2000-е, сегодня же просто переживающей период внутреннего распада. У Ходорковского много сторонников и партнёров на самых разных уровнях власти. Я уверен, что большинство российского управленческого слоя – внутренне «ходоркивисты». Я всегда подозревал, что форумы демократии и все такое были для Ходорковского безусловно важной, но все-таки лишь завесой его подлинного глубокого участия в жизни государственной и политической системы», – утверждает Шевченко.