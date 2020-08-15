Башни Кремля заставляют киевские холмы скакать по старым граблям – Бессмертный

15.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Кремль расставляет ловушки и запутывает «клубок противоречий», чтобы окончательно запутать неопытное руководство Украины, чтобы вернуть республику в орбиту Москвы, как уже произошло с Белоруссией.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В эти дни я понимаю прекрасно, что Лукашенко уже нет как президента Белоруссии, но я больше думаю про завтрашний день, про те грабли, на которые украинцы наступают, и понимаю прекрасно, что никто не учится на чужих ошибках.

И вот эти нотки компрадорской буржуазии, которые сейчас проявляются в революционных событиях в Белоруссии, – это очередные грабли, на которые наступят белорусы. Но мне ближе как украинцу анализировать поведение украинской власти», – говорил Бессмертный.

«Вот эти граблища, на которые сейчас наступил президент Зеленский (вместе со своими поводырями, такими, как Ермак), подыгрывая Москве, я все больше и больше прихожу к выводу, что он не делает никакие такие заявления, потому что есть какая-то игра московская в этой теме. Потому что не случайны эти совпадения: изменения в Трехсторонней контактной группе, письмо Козака, заявления про воду и Крым, про очередной обмен, «вагнеровцы» – этот клубок, который завязал Кремль, он не дает возможности сегодня киевским холмам разобраться и четко обозначить приоритеты, а они довольно простые.

Ценности, прежде всего свобода, потому давайте отстаивать ценности. Ценности – это наше будущее, и эти ценности европейские», – с пафосом подытожил сумбурное перечисление фактов экс-дипломат.