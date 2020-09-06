06.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., НАТО, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Басни НАТО: Крым попросится в состав прогрессивной европейской Украины


Крым «аннексирован, а не оккупирован», потому шанс на возвращение полуострова в состав Украины может появиться только в случае прекращения существования России.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не вижу, чтобы Крым был оккупирован, я считаю его аннексированным, что у вас его отняли и сказали: это моё. А теперь поди, докажи, что не моё.

И вы доказываете, приносите документы, говорите, это моя квартира – нет, это суды решали, мне всё равно, какие у вас доказательства, это всё равно моё.

Это не то, что они у вас временно оккупировали, как у израильтян была оккупирована территория в Газе, а потом они ушли оттуда.


Я не знаю, помогут эти диалоги или не помогут – в моём опыте все эти диалоги, все эти минские договоры – всё это болтовня, которая длится десятки, а то и сотни лет. Они ни к чему не приводят, кроме того, что сохраняют статус-кво», – заявил Табах.

При этом он подчеркнул, что военного разрешения вопроса Крыма нет.

«Я вижу только одно, что Россия в какой-то момент развалится на несколько стран, и Крым отойдёт от России, надеюсь, что это будет хотя бы в моей жизни. И Украина к тому времени станет прогрессивной цивилизованной страной, частью Европы, уровень жизни здесь повысится, и многие украинские соседи захотят быть частью Украины…

Крым будет одной из первых территорий, которая захочет отойти от России. Так как, во-первых, у вас большая диаспора, которая в этом заинтересована за границей, есть лоббизм в этой отрасли, своё телевидение – это тоже огромное дело», – рассказал натовец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть