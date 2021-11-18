«Бастион пал. Прилетела ответка»: Эксперты оценили публикацию дипломатической переписки Лаврова

Новости Украины

МИД России опубликовало переписку главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии по теме встречи в «Нормандском формате» и урегулирования кризиса на Донбассе.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», исходя из документов, следует, что Россия требует от стран-участниц формата выполнения «Минских соглашений» и призывает к прямому диалогу с ДНР и ЛНР. Также Лавров критикует политику Киева, направленную на дискриминацию русскоязычного населения и принятие Верховной радой законов, идущих вразрез с договоренностями.

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Главы МИД Германии и Франции при этом говорит о том, что не согласны с оценками России, особенно в части прямого диалога с ЛДНР и роли России в урегулировании конфликта.

«В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению. Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил предать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х.Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом», – говорится в сообщении МИД.

По словам российского политолога-международника Федора Лукьянова, публикация переписки с иностранными дипломатами – это беспрецедентное явление для МИД России.

«Бастион пал. Российский МИД, весьма консервативный в приверженности классическим дипломатическим практикам, обнародовал свою часть недавней переписки с министерствами Франции и Германии по украинской теме. Цель – развеять инсинуации и не допустить искажения позиции России. Но всё равно. Раньше наша башня из слоновой кости дверей не приоткрывала, хотя в других странах утечки в разных формах стали нормой. Теперь и у нас открытость. Новые времена», – пишет в своем блоге Лавров.

По мнению украинского политолога Василия Вакарова, публикация переписки МИД России говорит о том, что доверия между странами больше нет, а «Нормандский формат» похоронен.

«Франция и Германия – стороны конфликта в Украине! Такая «ответка» прилетела сегодня от МИД России. Опубликовав (на официальном сайте) дипломатическую переписку министра Лаврова со своими коллегами из Франции и Германии он «вскрыл конверт». Иными словами, Россия обвинила Германию и Францию в не искренности, в лицемерии. Отныне, доверия между Францией, Германией, Украиной и Россией в Н4 – нет! Началось противостояние. А это значит, что «Нормандский Формат» – похоронен! На днях, скорее всего, мы увидим «протоколы заседаний ТКГ», причём в разных интерпретациях», – считает Вакаров.

А российский политолог Алексей Чеснаков отмечает, что согласие России на встречу в «нормандском формате» без соблюдения Украиной договоренностей не приведет ни к чему хорошему, а лишь побудит Киев и дальше нарушать «минские соглашения».

«Для западных участников квартета важен лишь сам факт встречи, который позволяет декларировать, что «переговорный процесс жив и имеет определенную динамику». Зеленскому нужно же всего лишь показать, что он умеет «прогибать» остальных участников в своих интересах. Согласие российской стороны на такую бессмысленную протокольную встречу будет означать, что на будущее Киев может смело не выполнять любые соглашения. Готовность к компромиссам в таких вопросах украинская сторона несомненно воспримет как поощрение и побуждение к сохранению своей тактики в ситуации позиционного торга», – убежден Чеснаков.