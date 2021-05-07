Бастой на двух стульях

07.05.2021, Москва, Платон Беседин

Новости Украины

Ничему, похоже, не учат артистов украинские истории. Всякий раз они пытаются, что называется, усидеть мягким местом на двух не менее мягких стульях, но оказывается по итогу жёстко и неудобно. А они всё равно прут. Сколько таких уже было? Оно, впрочем, понятно: артист – профессия гонорарная, а последнее, гонорары в смысле, зависит от поклонников. Тут ничего личного – исключительно бизнес.

На этот раз ещё одним эквилибристом, балансирующим на двух поверхностях, оказался Баста. Он называет себя рэпером. Ну-ну. На деле, конечно, Баста в первую очередь пиарщик и бизнесмен. И вот кто-кто, а он умеет сидеть на двух стульях. Любит это дело, знаете ли.

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Сходу, к примеру, вспоминается, как он проводил скандальный концерт в Санкт-Петербурге в разгар пандемии, а после долго и нужно оправдывался. Хотя нарушения карантинных мер признали. Высказывался он и за пенсионную реформу, а после давал обратный ход. В общем, для рэпера – ха! – так себе принципиальность.

В этот раз Баста сунулся в Киев, на Крещатик. А на Украину рэперу въезд запрещён. Мол, ты скажи сначала, чей Крым? А ты на полуострове выступал? Всё с тобой ясно! Не пущай. Закончилось киевское дело стычкой – реальной, – когда охранники Басты отбили его от украинских националистов. Те не отчаялись и объявили натуральную охоту на рэпера.

В первый ряд тут же выбился пан Стерненко. В его гневных словах, впрочем, есть смысл: «Как так пустили Басту в Киев, если он не въездной?». И начался сюр. Всё тот же Стерненко, которого обвиняли в похищении человека, сообщил, что «неравнодушные граждане» готовы отдать около тысячи долларов за информацию о местонахождении Басты. Кто-то пообещал ещё досыпать деньжат. То есть, натуральное сафари на артиста решили устроить.

И я вот написал – «начался сюр». А сюр ли? Ведь такова украинская реальность. Как есть. Она именно такая, когда бандиты разгуливают по улицам и охотятся за людьми. Но главный-то ужас, знаете, в чём? В том, что окно Овертона уже сработало. Подобные истории воспринимаются как нечто обыденное, а, значит, психика, согласно своим особенностям, – и личная, и коллективная – адаптируется, смирится. Бегают радикалы, охотятся на людей – ну а что делать? Жить как-то надо.

И удивительно, на самом деле, неужели сами артисты не понимают, что, совершая подобное, они реально провоцируют на неприятные вещи? Ладно, Стерненко, но ведь возбуждаются многие – и начинается очередная потасовка. И тем бездарнее на её фоне смотрится очередной скулёж очередного артиста, что искусство вне политики. Да нет, на политике касса в России и на Украине, собственно, артистами всю жизнь и делалась. И не надо этих российско-украинских вояжей – один вред от них.

А что до выводов, то мы, в отличие от певцов, их сделать можем. Знай своё место и не будь алчным, ибо, как сказано в Екклесиасте, для чего тебе умирать не в своё время?