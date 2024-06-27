Бастрыкин назвал «фишку», помогающую снизить поток мигрантов в Россию

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Поток миграции в Россию снизился после того, как людей, недавно получивших гражданство РФ, стали отправлять на СВО.

Об этом сегодня на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы нашли такую «фишку», которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать РФ. Мы стали реализовывать положение Конституции о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в СВО. Мы отловили более 30 тыс нежелающих вставать на воинский учет. Поставили на учет, и уже более 10 тыс из них направлены в зону СВО. Нам говорят, зачем они там нужны. Товарищи, рыть окопы и укрепления создавать — для этого нужны хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти укрепления строят», – сказал Бастрыкин.

По его данным только 13% приезжающих в Россию мигрантов работают на стройках. Остальные – в такси, курьерских службах, рынках.