Бастрыкин назвал «фишку», помогающую снизить поток мигрантов в Россию

Елена Острякова.  
27.06.2024 16:24
  (Мск) , Москва
Просмотров: 934
 
Дзен, Кризис, Миграция, Общество, Политика, Россия, Средняя Азия


Поток миграции в Россию снизился после того, как людей, недавно получивших гражданство РФ, стали отправлять на СВО.

Об этом сегодня на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поток миграции в Россию снизился после того, как людей, недавно получивших гражданство РФ, стали...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы нашли такую «фишку», которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать РФ. Мы стали реализовывать положение Конституции о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в СВО. Мы отловили более 30 тыс нежелающих вставать на воинский учет. Поставили на учет, и уже более 10 тыс из них направлены в зону СВО. Нам говорят, зачем они там нужны. Товарищи, рыть окопы и укрепления создавать — для этого нужны хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений, которые эти укрепления строят», – сказал Бастрыкин.

По его данным только 13% приезжающих в Россию мигрантов работают на стройках. Остальные – в такси, курьерских службах, рынках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть