Бастрыкин: Уже каждый десятый житель России – мигрант

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Рост преступлений экстремистского характера среди мигрантов составил в 2023 году 147%, тяжких преступлений — 32%, особо тяжких — 26%, в сфере незаконного оборота наркотиков — 27%, киберпреступности — 27%. Растет число случаев оказания сопротивления полицейским и нападения на лиц, выполняющих свой гражданский долг, например, заступившихся за девушек.

Такую статистику сегодня на 12-м Петербургском международном юридическом форуме привел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Всего мигрантами в 2023 году совершено 38936 преступлений, но эта статистика не учитывает лиц, недавно получивших гражданство.

Расширяется география мигрантской преступности. Сейчас она включает в себя не только Москву и Санкт-Петербург, но и Самару, Алтайский край, Ямало-Ненецкий АО, Челябинскую, Тамбовскую, Кемеровскую, Пензенскую, Курскую, Томскую, Иркутскую области.

«Мы толком не знаем, сколько иностранцев находится сегодня на территории России. Я слышал о 14,5 млн и 16,5 млн. Нас 145 млн. Получается каждый десятый — иностранный гражданин. Мне кажется, правительство должно понять, а сколько нам вообще надо для поднятия нашей экономики иностранной рабочей силы», – сказал Бастрыкин.

Он сослался на свой частный разговор с одним из российских вице-премьеров, который оценил потребность в мигрантах в 400 тыс. человек. Между тем, только за 4 месяца этого года в Москву было ввезено 1,2 млн мигрантов, в Московскую область – 880 тыс чел., в Санкт-Петербург 860 тыс чел.

Бастрыкин обвинил в сложившейся ситуации бизнес, который думает только о прибыли, а не о безопасности.

«Давайте честно говорить: они сюда приезжают не работать, а получать блага РФ. Через вид на жительство, получение гражданства. Гражданство можно получить за три месяца. С другой стороны, наши соотечественники, которые по разным причинам оказались за пределами РФ, годами, будучи русскими, годами не могут получить гражданство», – заключил Бастрыкин.