Бастрыкина просят разобраться в ситуации со световой проекцией на Троицком мосту в Петербурге

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Против России сейчас ведется настоящая информационная кибер-война, и вполне вероятно, что среди организаций Петербурга, в том числе связанных со Смольным, могут быть предатели интересов России, прикрывающиеся патриотическими лозунгами.

Об этом заявила юрист Ирина Баханович.

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На фоне скандала со световой проекцией на Троицком мосту и брандмауэрах четырех исторических зданий она направила обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить этот инцидент на предмет состава преступления по признакам оправдания нацизма.

«Прошу организовать и взять на личный контроль проверку органами СК РФ акции движения «Питер читает» по выведению световой проекции с изображением солдата в немецкой форме; установить, производились ли траты за счет бюджета города; в случае выявления состава преступления по признакам оправдания нацизма – возбудить уголовное дело; установить лиц, причастных к акции, в том числе со стороны администрации города и вызвать их на опрос», – просит в своем обращении юрист.

Появление 9 мая на Троицком мосту и брандмауэрах четырех исторических зданий световой проекции с изображением солдата вермахта вызвало широкий общественный резонанс. Возмущенные петербуржцы считают случившееся намеренной провокацией. По их мнению, ответственные за это должны понести наказание в рамках закона.

Баханович напомнила, что в прошлом году уже наблюдались вылазки «кибер-партизан», которые выводили изображения фашистов в ходе онлайн-акции «Бессмертный полк». Баханович просит Бастрыкина положить конец подобным антироссийским выходкам. Она подчеркнула, что Смольный выделял бюджетные средства, поэтому необходимо проверить не только организаторов, но и чиновников Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым.

Инцидент со световой проекцией может стать поводом для возбуждения целого ряда уголовных дел по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), а также ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) по которым предусматривается лишение свободы и штрафы до 3 млн рублей.