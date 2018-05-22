22.05.2018, Донецк, Александр Гусар

929 просмотров

Басурин: атака ВСУ под Горловкой не стала неожиданностью для армии ДНР

Вчерашние события на Горловском направлении хоть и не были самыми лёгкими для армии ДНР, но и не оказались полной неожиданностью для военных, которым давно известны наступательные планы ВСУ.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» в эксклюзивном интервью рассказал официальный представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

П.Н.: Эдуард Александрович, почему, на ваш взгляд, вчера была предпринята атака ВСУ на Горловку?

Э.Б.: Однозначно сказать по этому поводу невозможно. Было две атаки: одна ложная, другая – реальная. Ложная атака была на Гольмовском направлении, нами была замечена диверсионная группа, которая хотела зайти в наш тыл. Завязался бой. Но это был больше отвлекающий маневр. Основная была в так называемых Чигирях (населённый пункт Южное), где они потеряли определённые позиции и хотели их вернуть. Там было сложнее, потому что там применялось тяжёлое вооружение: танки, БМП.

П.Н.: Каковы вообще шансы на то, что ВСУ решатся пойти в наступление? Каковы вообще прогнозы?

Э.Б.: В данном случае прогнозировать очень сложно. Всё-таки на данный момент они зализывают раны. Если у них количество солдат неизмеримо, в счётном количество больше, чем они считают, тогда такое может происходить каждый день. Если, как они считают, сколько у них осталось, то, я думаю, в ближайшее время не предвидится ничего такого.

П.Н.: Сейчас украинская сторона распространила слух о том, что планирует взять Донецк в кольцо с помощью захвата Горловки, насколько это реально?

Э.Б.: Весной, в марте, если не ошибаюсь, я озвучивал, что нам известны планы по крупным наступательным действиям противника по отношению к нашей Республике и Луганской Народной Республике. В этих планах было указано – это Горловка с последующим выходом на южных рубежах к Российской Федерации и окружение Донецка. В принципе, они озвучивают планы, о которых мы уже говорили. Если бы это было легко и просто для них…Но говорить – одно, а делать – другое. Их неудачная попытка зайти на одну из позиций показала то, что мы готовы, и всегда ждём их в «гости».