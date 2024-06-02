Басурин: «Если мы говорим, что будем убивать – мы должны их убивать»

Максим Столяров.  
02.06.2024 17:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1161
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


СВО может закончиться и завтра, а глобальная война тогда – когда весь мир будет понимать, что за словами Москвы обязательно последуют действия, как это было при СССР.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил бывший спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

СВО может закончиться и завтра, а глобальная война тогда – когда весь мир будет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«СВО может закончиться и завтра, а глобальная война не закончится, пока мы не победим. На каких условиях? Я сторонник того, что победа должна быть однозначно в виде капитуляции противника, точка.

На данный момент, если мы говорим за СВО, то о той власти, которая находится на этой территории. А если за войну – мы должны показать, что мы в состоянии с ними бодаться, и не бояться этого показывать. Смотрите, чем людям старого поколения на Западе запомнился Советский Союз? Кроме слов, было ещё действие, они знали, что если они это говорят, они это будут делать. Они за это время забыли, что мы можем это сделать», – отметил Басурин.

Он обратил внимание на резкие высказывания замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

«Вроде кто-то там смеётся, а он-то пытается именно показать, что мы такие и остались. И мы будем выполнять те условия перед нашими, как говорится, партнёрами, друзьями. Если мы поставили условия, что мы будем защищать, то мы их будем защищать. То, что делают, допустим, американцы. Они говорят, что наш гражданин где бы он ни находился – мы его защищаем… Поэтому, кроме слов, должны быть действия. Если мы говорим, что мы будем убивать – мы должны их убивать», – подчеркнул эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть