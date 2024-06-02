Басурин: «Если мы говорим, что будем убивать – мы должны их убивать»

СВО может закончиться и завтра, а глобальная война тогда – когда весь мир будет понимать, что за словами Москвы обязательно последуют действия, как это было при СССР.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил бывший спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СВО может закончиться и завтра, а глобальная война не закончится, пока мы не победим. На каких условиях? Я сторонник того, что победа должна быть однозначно в виде капитуляции противника, точка. На данный момент, если мы говорим за СВО, то о той власти, которая находится на этой территории. А если за войну – мы должны показать, что мы в состоянии с ними бодаться, и не бояться этого показывать. Смотрите, чем людям старого поколения на Западе запомнился Советский Союз? Кроме слов, было ещё действие, они знали, что если они это говорят, они это будут делать. Они за это время забыли, что мы можем это сделать», – отметил Басурин.

Он обратил внимание на резкие высказывания замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

«Вроде кто-то там смеётся, а он-то пытается именно показать, что мы такие и остались. И мы будем выполнять те условия перед нашими, как говорится, партнёрами, друзьями. Если мы поставили условия, что мы будем защищать, то мы их будем защищать. То, что делают, допустим, американцы. Они говорят, что наш гражданин где бы он ни находился – мы его защищаем… Поэтому, кроме слов, должны быть действия. Если мы говорим, что мы будем убивать – мы должны их убивать», – подчеркнул эксперт.