Басурин: «Идёт наступательная операция. Юг ДНР очень сильно кошмарят»

Защитники Донбасса ведут наступательную операцию, обстрелы и бои отмечаются по всей линии фронта.

Об этом в комментарии «Комсомольской правде» заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт наступательная операция. Противник во многих местах бросает оружие и «тикает», ну может быть это хорошо, потому что тем самым он сохранит себе жизнь. Мы всё время обращаемся к украинским военным, потому что мы не воюем с народом Украины. Мы говорим о том, что есть власть, которая делает всё, чтобы люди на Украине жили плохо, поэтому давайте вместе с ними бороться, каждая жизнь для нас ценна, поэтому если человек оставил оружие, ему ничего не будет, если он не совершал военные преступления», – отметил он.

«Обстрелы идут по всей линии фронта, если вы слышите, кто находится в Донецке или в ближайших населённых пунктах, они очень сильны, в результате вражеских обстрелов у нас есть потери среди мирного населения. На данный момент могу точно сказать – 1 погибший, 8 раненых.

Потому что ситуация меняется каждую секунду, каждую минуту, может кто-то погиб или получил ранение. Поэтому я говорю то, что есть на самом деле. По адресам разрушений, попаданий – это больше 20, это без учёта Юга, потому что Юг там очень сильно кошмарят», – рассказал Басурин.