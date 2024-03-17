Басурин: На Одессу надо идти через Запорожье

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Если освобождение Харькова и Донбасса имеет больше политическое значение, то в военно-стратегическом плане гораздо важнее идти на Николаев и Одессу для обеспечения безопасности всего юга РФ и Чёрного моря.

Об этом в эфире радио «КП» заявил бывший спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последняя военная аналитика, при этом это американское разведсообщество, которое пишет, как может развивать театр военных действий в 2024 году. И они указывают несколько точек, которые могут быть болезненными для Украины. И самыми болезненными они назвали Запорожье и Днепропетровск. Взятие агломерации Славянск-Константиновка-Краматорск-Дружковка, говорят, нам ничего не даёт, взятие Харькова нам тоже ничего не даёт. А вот взятие Днепропетровска, Запорожья, Николаева и Одессы – это для них крах», – рассказал Басурин.

У эксперта уточнили, боеспособны ли ВС РФ для взятия Одессы и Николаева.

«Это очень сложная операция. Если мы берём Херсонское направление, преодоление двух водных преград – Днепр и Южный Буг в районе Николаева, чтобы выйти на Одессу, или морская операция с высадкой десанта, что, в принципе, мы могли сделать в 2022 году, сейчас это проблематично, я согласен. Поэтому единственный выход на это направление – это через Запорожье. Те мосты, которые там ещё существуют и не взорваны, если нам удастся зайти на Правый берег, то оттуда можно развивать наступление на юг в сторону Одессы», – ответил экс-представитель армии ДНР.

Таким образом, по его словам, для России открывается стратегический простор для обеспечения безопасности всего юга.

«Потому что изначально, если вспомнить, как происходила СВО, мы сначала захватили Херсон, это правобережье, и тогда проглядывалось то, что мы можем выйти на Николаев, там боевые действия и шли очень серьёзные, и украинский Генштаб предпринимал очень большие усилия, чтобы попытаться удержать этот фронт. Определённые недочёты способностей противника привели к тому, что мы пока этот момент не смогли осуществить. Но если мы будем заходить с материковой части Украины – да, это возможно. И тогда Чёрное море прекращает быть угрозой не только для флота, но и территории РФ, которая находится по границам Чёрного моря. Да, с выходом на Приднестровье. А здесь мы начинаем влиять на процессы в Молдавии, на процессы в Болгарии, относительно – в Румынии. Это, я считаю, одно из стратегических направлений РФ. Обезопасить себя здесь на юге», – заключил Басурин.