Басурин о Купянске и Красноармейске: «Давайте уважать противника»
Не стоит надеяться на стремительное падение Купянска и Красноармейска (Покровска).
Об этом заявил экс-спикер армии ДНР полковник Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Полного окружения что Купянска, что Красноармейска ещё не произошло. Значит, есть пути снабжения, которые тем или иным способом использует противник для удержания линии фронта. Заявлять, что мы полностью окружили, я на данный момент бы не стал», – сказал он в интервью радио «Спутник».
Басурин призвал отнестись к ВСУ серьезно.
«Давайте уважать противника. Как бы я к нему ни относился, перед нами серьёзный враг, который умеет воевать. И хочет воевать. Он будет использовать любые способы доставки – как наземные, так и воздушные. Мы всё время говорим о том, что они «не хотят» и «не умеют воевать», но, на самом деле, это не так», – подчеркнул полковник.
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